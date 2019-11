– Torna il maltempo su tutta Italia. Tra poche ore un ciclone di origine nordatlantica si posizionerà sulla Francia meridionale e nel corso del weekend raggiungerà dapprima la Sardegna e poi le regioni meridionali, dando vita a una pesante fase di maltempo che coinvolgerà quasi tutta l’Italia. Il team de ilmeteo.it avverte che nel fine settimana la giornata peggiore sarà quella di sabato, quando il ciclone si troverà sulla Sardegna. Piogge abbondanti o molto abbondanti cadranno incessanti sulla Liguria centrale e di ponente e su tutto il Piemonte. Il rischio di frane e straripamenti di fiumi sarà elevato in quanto questi territori sono già zuppi d’acqua per le piogge dei giorni scorsi e in più è atteso un graduale scioglimento della neve in quota. Lo scirocco soffierà via via più forte, provocando mareggiate sulle coste esposte e rendendo il mar Tirreno e quello Ligure agitati. Altre precipitazioni interesseranno anche il resto del Nord seppur meno intense, mentre nel pomeriggio comincerà a peggiorare sulla Sicilia.

Domenica il ciclone raggiungerà il Sud Italia provocando una pesante ondata di maltempo dapprima sulla Sicilia, poi su Calabria e Basilicata, sferzate da vento di scirocco a 100 km/h, mareggiate con onde alte fino a 5 metri e da un rischio concreto di eventi alluvionali. Continuerà a piovere ancora su Liguria e Piemonte, anche se con una tendenza a miglioramento mentre le piogge raggiungeranno anche tutto il settore adriatico centro-meridionale. Tornerà l’acqua alta a Venezia.

Ma già oggi la situazione è critica in alcune aree del paese. E’ di nuovo allerta maltempo sul Piemonte, per esempio dove le piogge stanno concedendo soltanto una breve tregua. La saccatura nord-atlantica che sta avanzando sull’Europa Occidentale, convoglia sulla regione flussi umidi e instabili. Le precipitazioni, nelle ultime ore a carattere sparso e intermittente, diventeranno più diffuse in serata, con una graduale intensificazione a partire dal settore meridionale. Secondo l’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, dopo i rovesci della scorsa notte, associati ad abbondanti nevicate sulle Alpi settentrionali, in serata è atteso un nuovo peggioramento. Piogge sono previste fino a domenica mattina, con un progressivo rialzo della quota neve fino sopra i 1.500-1.600 metri. L’allerta gialla, per possibili disagi alla viabilità, allagamenti e frane, riguarda in particolare l’Alessandrino, già martoriato dal maltempo dei giorni scorsi, l’Astigiano e il Verbano.

A Genova Nervi, una frana ha costretto all’evacuazione di venti persone in via del Commercio. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Gli sfollati sono stati messi al riparo su mezzi della Amt fatti arrivare appositamente. Traffico in difficoltà sulla A10 Genova-Savona per un parziale smottamento lungo il muro di controripa tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, verificatosi per le piogge incessanti di questi giorni. Nella tratta, in direzione del capoluogo ligure, si transita al momento su una corsia per la presenza di detriti e si registrano 6 chilometri di coda. I tecnici della Direzione di Tronco di Genova, comunica Autostrade, stanno effettuando le verifiche tecniche propedeutiche agli interventi di ripristino.

Una nuova previsione di marea eccezionale è stata diramata per domenica prossima, 24 novembre, dal Centro maree del Comune di Venezia. Per le ore 8.45 è infatti previsto un picco di massima di 140 centimetri, quota in cui viene allagato il 59% del centro storico lagunare. Questa massima verrà seguita da un muovo picco alle ore 21.35 di 115 centimetri.