Intensa perturbazione atlantica al Nord Italia, con nevicate fino in pianura al Nordovest e sull’alto Veneto. “I venti rinforzeranno da Maestrale, Libeccio e Ponente soffiando fino a 120 km/h sulle valli appenniniche del Sud. Piogge abbondanti o molto abbondanti raggiungeranno Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria, anche sotto forma di nubifragi. Ci saranno inoltre forti mareggiate su tutte le coste tirreniche” fa sapere il team del sito ‘IlMeteo.it’, annunciando che in serata “il tempo migliorerà decisamente al Nord e via via anche al Centro, segnale dell’aumento della pressione”.

Fonte