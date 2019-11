Licata è sommersa dall’acqua. Proprio come nel 2016, quando la città vide una vera e propria catastrofe, la città agrigentina è di nuovo in emergenza con livelli d’acqua altissimi, in alcuni punti alti anche più di un metro. La pioggia caduta nella notte, ha devastato la città, soprattutto nel centro storico, da dove sono arrivate diverse richieste d’aiuto ai vigili del fuoco. Le situazioni sono gravi anche sulla statale 115 dove il fiume Salso ha trasportato i detriti sulla carreggiata, rendendola impraticabile e bloccando di fatto il tratto di strada essenziale per la viabilità della cittadina licatese. Sulla strada statale sono in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco e dei poliziotti che stanno liberando il tratto di strada, mentre sulla costa continua a piovere incessantemente. Al lavoro anche la Protezione civile, allertata dall’amministrazione comunale, che ha azionato le idrovore per cercare di normalizzare la situazione. Un’unità di crisi riunita nel centro operativo a Licata, che vede collaborare insieme Comune, Protezione Civile, forze dell’ordine, volontari e la società che gestisce l’acquedotto, che è all’opera e sta mettendo in atto un piano di sicurezza che riduca i rischi nella circolazione e nell’evacuazione degli edifici.

Con la città allagata non si fermano neanche le polemiche, in quanto la Protezione civile aveva diramato per la giornata di oggi, l’allerta gialla. «A Licata si ripete quanto accaduto lo stesso giorno di tre anni fa, il 19 novembre 2016 – ha detto il sindaco Angelo Galanti – seppur con conseguenze apparentemente meno gravi. nonostante la Protezione Civile regionale avesse diramato allerta soltanto “gialla” e tutte le pompe idrovore siano entrate in azione automaticamente, come accade ogni volta che l’acqua piovana supera un certo livello». Inoltre il primo cittadino punta l’attenzione su come, dopo il disastro del 2016, non sia fatto nulla, lanciando una stoccata al

governo che si occuperebbe solo di Venezia e Matera: «Al netto dei rappresentanti istituzionali ringraziati per l’impegno profuso, chiedo immediatamente un intervento straordinario dei governi nazionale e regionale, perché non è ammissibile che vi sia un’Italia sott’acqua a cui si sta rivolgendo l’attenzione delle Istituzioni – si vedano Venezia e Matera – e che solo Licata venga lasciata sola. Dopo il 2016 – continua Galanti – l’allora governo regionale promise un piano per Licata da 30 milioni di euro per l’efficientamento delle infrastrutture cittadine, ma evidentemente non è bastato. Oggi, abbiamo un nuovo governo regionale a cui questa città ha dato un grande contributo elettorale e ci aspettiamo che le promesse degli anni passati diventino realtà». Il sindaco Galanti lancia quindi un appello al presidente della Regione, Nello Musumeci, affinché intervenga urgentemente sui luoghi dell’alluvione, considerando che le condizioni climatiche non miglioreranno per tutta la giornata.