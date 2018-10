I salvataggi in gommone

Una forte ondata di maltempo continua a colpire la Calabria con ore di pioggia battente, strade allagate e invase dal fango, voli cancellati e persone messe in salvocon i gommoni dalla furia dell’acqua. Ieri la Protezione civile aveva diramato l’allerta arancione per la sola costa jonica, ma l’ondata di maltempo ha avvolto invece tutta la regione. Centinaia le richieste di soccorso pervenute ai vigili del fuoco, che hanno messo in campo 200 persone richiamando in servizio anche chi era di riposo.

Al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, colpite soprattutto le zone delle Serre, nel Reggino la piana di Siderno e Gioia Tauro. Forti temporali anche nel Crotonese, in particolar modo tra Strongoli e Cirò Marina, mentre sulla zona tirrenica catanzarese la più colpita è Lamezia Terme. Nel lametino è esondato il torrente Cantagalli, e in alcuni quartieri l’acqua ha invaso le case costringendo gli abitanti a rifugiarsi agli ultimi piani. Le strade allagate sono impraticabili e le operazioni di salvataggio si svolgono con i gommoni.

I residenti sul tetto

Sono 16 le persone tratte in salvo da una squadra dei Vigili del fuoco sulla statale 18, a Lamezia Terme. Si tratta di due operai che erano rimasti bloccati in un capannone nella zona industriale, alcuni abitanti di Acconia di Curinga che si erano rifugiati sul tetto delle loro case ed altri che erano rimasti bloccati in macchina.



Soccorsa una donna incinta

Diversi abitanti dei comuni di Maida, San Pietro a Maida, Curinga e Cortale, che non sono potuti rientrare in casa, sono stati accolti nei locali di un centro commerciale. Auto bloccate anche sull’A2 Salerno-Reggio Calabria. Ed un torrente, lo Scorsone, è esondato anche a San Vito sullo Jonio, mentre si segnalano smottamenti sulle strade provinciali. Su quella che collega Oppido e Ferrandino, nel Reggino, dieci auto allagate sono state soccorse dalle squadre dei vigili: tra le persone soccorse anche bambini e una donna incinta, mentre le auto sono ancora in mezzo alla strada.

Sempre per il maltempo è stato cancellato il volo Lamezia Terme-Linate; la circolazione aerea è ripresa intorno alle 6,30.