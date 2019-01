– Con l’inizio dei tre giorni della merla, tradizionalmente i più freddi dell’anno, in Italia torna la neve sul Centro-nord. I primi fiocchi inizieranno a cadere in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige e toccheranno anche grandi città come Torino, Milano, Bologna e la stessa Genova. Tra venerdi’ e sabato la situazione peggiorera’ per il transito di una forte perturbazione che potrebbe portare nubifragi su Alpi, Prealpi, Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio. Anche in alcune zone del sud ha iniziato a cadere la neve, con il Vesuvio che si presenta imbiancato. Gli ultimi tre giorni di gennaio sono detti della merla perché la leggenda vuole che un tempo questo uccello avesse il piumaggio bianco che si è trasformato in grigio per la fuliggine attirata dopo che si riparo’ in un camino per proteggersi dal freddo. Quest’anno coincidono con l’arrivo dalla Francia di una serie di vortici instabili sul Mediteranno che richiamano aria fredda dal Nord Europa e aria mite e umida da Sud, favorendo le nevicate.La Coldiretti ha avvertito che sono a rischio i raccolti di verdure e ortaggi per le temperature sotto lo zero. In particolare a rischio ci sono le coltivazioni invernali come carciofi, finocchi, sedano, prezzemolo, cavoli, verze, cicorie e broccoli, ma lo sbalzo termico improvviso ha un impatto anche sull’aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra.

SARDEGNA – Allerta della Protezione civile per la giornata di mercoledi’ per la previsione di nevicate, forte vento e mareggiate. Sono infatti attese nevicate dai 500-600 metri sul nord e il centro dell’isola e si prevedono venti forti da nord-ovest, prevalentemente sui settori occidentale e settentrionale. Nel Nuorese la temperatura e’ gia’ scesa fino a -8 gradi.



ABRUZZO – Temperature in picchiata nell’aquilano con un -27,8 gradi registrato a Piani di Pezza, a 1.450 metri di quota, e -5 gradi a L’Aquila ovest e ad Avezzano.

TOSCANA – Previste nevicate a quote collinari e allarme giallo per la neve che interesserà quasi tutta la regione. La neve potrà arrivare in pianura in lucchesia, entroterra pisano e livornese.

LIGURIA – Allerta gialla dalle 21 di questa sera alle 15 di domani sul gran parte del centro levante e arancione nell’entroterra genovese, valle Scriva, val d’Aveto e Val Trebbia. A Genova l’Azienda trasporti provinciali si è attrezzata con gomme termiche e piccoli bus. Nuova nevicata attesa in Liguria nelle prossime ore. Il gelo si farà più intenso tra giovedì sera e venerdì. Attenzione particolare all’autostrada a7, Milano-Genova, e ai collegamenti ferroviari, con il piano neve e ghiaccio di Trenitalia che prevede il taglio del 30% delle corse regionali, in particolare con la soppressione di alcune tratte.



LOMBARDIA – Il Comune di Milano è pronto ad affrontare l’ondata di freddo prevista da oggi, con rischio nevicate. Per il monitoraggio H24 della situazione, sarà attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) presso la centrale operativa della Protezione civile a cui prendono parte le direzioni mobilità e ambiente, sicurezza e polizia locale allo scopo di coordinare gli interventi. Le società Amsa e Atm mantengono lo stato di allerta e sono pronte ad attivare le procedure per intervenire in caso di presenza di neve su strada.

Amsa ha infatti predisposto il posizionamento nella notte dei mezzi spargisale.

PIEMONTE – “Tra domani e venerdì è prevista neve su Torino. Circa 10 centimetri in pianura fino ad arrivare ai 25 dell’alta collina. Se neve sarà che sia per tutte e tutti un momento in cui godersi le suggestive immagini di Torino imbiancata”. Lo scrive sui social la sindaca di Torino, Chiara Appendino, fornendo ai torinesi le istruzioni necessarie a far fronte alla nevicata.

“L’assessorato all’Ambiente di Alberto Unia, quello alla viabilità di Maria Lapietra, Amiat e Gtt – assicura la prima cittadina – si stanno già coordinando per far garantire il corretto funzionamento dei servizi della Città e che colgo l’occasione per ringraziare”.

“Macchine spargisale e spazzaneve saranno operativi non appena la centrale di monitoraggio lo riterrà necessario – spiega Appendino – Per l’occasione verranno anche raddoppiate le pattuglie dedicate della Polizia Municipale sul territorio. La pulizia degli spazi di marciapiede antistanti edifici privati – conclude – sono di competenza dell’edificio stesso”.