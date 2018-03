Maltempo, il sud e la Sardegna sotto la neve. Forti mareggiate in Sicilia

Inizio di primavera con la neve in Sardegna, Basilicata, Irpinia, nel Salernitano e in provincia di Foggia. Problemi per il vento a Firenze e forti mareggiate in Sicilia. Temperature tutt’altro che primaverili in Alto Adige.

· SARDEGNA

Durante la notte alcuni paesi del centro dell’isola si sono risvegliati coperti da un manto bianco. Nessuna emergenza particolare finora, ma solo qualche problema alla viabilità. Stamane il sindaco di Fonni, Comune più alto dell’isola, ha chiesto alla protezione civile regionale l’invio di un mezzo spazzaneve per liberare le strade del paese. Neve anche sulla statale 389 Var, sul passo di Correboi e sulla statale 131 all’altezza dell’altipiano di Campeda, sempre in provincia di Nuoro. Si può transitare solo con le catene montate o con i pneumatici invernali. La polizia stradale raccomanda la massima prudenza agli automobilisti.

· BASILICATA

Nevica da ieri sera su tutta la provincia di Potenza. Si tratta di abbondanti precipitazioni che stanno provocando rallentamenti alla circolazione sulle principali strade della provincia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto nel capoluogo di regione per via dei rami degli alberi caduti per il peso della neve. Al lavoro anche mezzi spazzaneve e spargisale dell’ Anas e della Provincia. La neve in Basilicata sta provocando disagi anche ai collegamenti ferroviari. Dalle ore 9.10 la circolazione è sospesa sospesa sulla linea Potenza-Metaponto “per la caduta di rami sui binari”. Lo ha reso noto l’ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato, evidenziando inoltre che “dalle ore 10 è stato attivato il piano emergenza neve grave tra Potenza e Grassano sulla stessa linea Potenza-Metaponto”.

Potenza, la colomba pasquale e la neve: l’immagine perfetta per questo insolito inizio di primavera



· IRPINIA

Un’abbondante nevicata è in corso dalle prime ore del giorno su tutta l’Irpinia e già si registrano i primi disagi, in particolare per la viabilità. Nevica già dalla serata di ieri in Alta Irpinia con conseguenze gravi per la statale Ofantina bis, dove si circola solo con le dotazioni invernali, e potrebbe scattare il divieto per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate. Situazione analoga lungo il tratto irpino dell’autostrada Napoli-Canosa. Sulla A16 i mezzi spargisale e spazzaneve sono già in azione tra Lacedonia e Grottaminarda. Si viaggia solo con pneumatici invernali. Le scuole rimarranno chiuse per oggi in alcuni comuni dell’Alta Irpinia e ad Ariano Irpino.

· PROVINCIA DI SALERNO

Nevica abbondantemente nel Vallo di Diano, Alburni e Tanagro, a sud di Salerno. Nella maggior parte dei comuni le scuole sono rimaste chiuse a seguito di specifiche ordinanze sindacali. La circolazione veicolare procede a rilento soprattutto nei centri montani. Disagi si registrano per gli automobilisti a Caggiano sulla ex Strada Statale 19 ter e sulla la Strada Provinciale 344 Isca-Pantanelle che collega la zona del Tanagro con il Potentino. Anche nella frazione Tardiano di Montesano sulla Marcellana la circolazione è a rischio. Sull’A2 Autostrada del Mediterraneo gli agenti della Polizia stradale del Coa (Centro operativo autostrada) di Sala Consilina monitorano costantemente la circolazione veicolare: il transito è consentito ai soli veicoli dotati di catene.

· PROVINCIA DI FOGGIA

Da questa mattina nevica in numerosi comuni dei Monti Dauni e del Gargano. Nevicate ad Accadia, a Monteleone di Puglia, ad Alberona e a Rocchetta Sant’Antonio: in questi due ultimi comuni i sindaci hanno firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole. Nevicate anche su diversi comuni garganici come Monte Sant’Angelo e in Foresta Umbra. Da ieri i collegamenti via mare con le Isole Tremiti sono interrotti per le avverse condizioni meteo.

· SICILIA

ll Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Sicilia ha diramato la prosecuzione di avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in gran parte della Sicilia. Si prevedono fino a questa sera “venti di burrasca con rinforzi fino a burrasca forte dai quadranti sud-occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte”.

· FIRENZE

Un albero è caduto a causa del forte vento la notte scorsa, intorno alle 2.00, nel giardino di un’abitazione privata di via Orazio Vecchi, Firenze. La pianta nella caduta ha invaso in parte la sede stradale, colpendo e danneggiando due auto in sosta. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.

· ALTO ADIGE

Questa mattina solo due delle 84 stazioni meteorologiche della Provincia autonoma di Bolzano hanno registrato temperature sopra lo zero, anche se di poco, ovvero Bolzano e Salorno. Le località più fredde sono state invece San Giacomo in val di Vizze con -17 gradi, Riva di Tures con -16 e Predoi e San Vito di Braies con -15 gradi. La scorsa notte è stato però raggiunto il culmine dell’ondata di freddo, tranquillizza il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Nei prossimi giorni, con il calare del forte vento da nord, le temperature torneranno a risalire.

· PREVISIONI

Sulle regioni meridionali – fa sapere Ilmeteo.it – si va approfondendo in queste ore un vortice ciclonico alimentato da aria umida temperata mediterranea e dal contemporaneo afflusso freddo di origine russo-balcanica, che ha sconvolto il panorama meteorologico del nostro continente: lo scontro tra queste due masse d’aria così eterogenee dà luogo a nevicate copiose a 300 metri sull’Abruzzo, 400 metri sul Molise, 400 metri tra Irpinia e Lucania e 500 metri sulla Campania fino alla provincia di Salerno e sul Cilento, 600-800 metri su Sila, Aspromonte, nord Sicilia, Madonie e Gennargentu in Sardegna. Neve a quote basse anche tra Molise e Puglia, fin sul Gargano.



In particolare i metereologi sottolineano il rischio di accumuli importanti sui 20-40 centimetri sopra i 300-400 metri nelle 24 ore sulle province di Avellino, Benevento, Potenza e sul Cilento sopra i 400 metri. Sono i frutti del possente strat-warming di inizio anno, che ha letteralmente spaccato il vortice polare: e la situazione sembra destinata a rimanere piuttosto simile anche nel corso delle prossime settimane, arrivando persino a condizionare i primi giorni di Aprile con un progressivo calo delle temperature fino a valori sotto la media del periodo di 10/12 gradi. Weekend delle Palme con il maltempo al Sud e sulle regioni adriatiche. Pasqua e Pasquetta nel segno dell’instabilità, ma il sole, assicurano gli esperti, non mancherà.