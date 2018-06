Dopo aver preso di mira a inizio settimana il Nord Italia, l’ondata di maltempo che da giorni sta attraversando la penisola si è spostata sulle regioni centrali. Le forti piogge hanno provocato disagi e allagamenti in diverse città, da Ancona a Roma, passando per Grosseto e Nuoro. Per il ritorno del bel tempo bisognerà però attendere: da venerdì la perturbazione si sposterà infatti verso la Grecia, per cui si attendono temporali anche al Sud e in alcune zone del Centro.

Quella di quest’anno si conferma una primavera anomala, con una percentuale di pioggia – come spiegato dalla Coldiretti – superiore del 21% rispetto alle medie stagionali. Ne sa qualcosa Ancona, la cui periferia stamattina è stata colpita da un forte nubifragio, con gravi danni alla circolazione. Un’auto in particolare è rimasta bloccata (e quasi completamente sommersa) dall’acqua in un sottopassaggio: per estrarre le due donne all’interno dell’abitacolo è stato necessario l’intervento della polizia.

Il comune ha definito quello odierno “un evento meteorologico di eccezionale portata, con precipitazioni fino a 62 millimetri cadute in appena un’ora e mezza, come non accadeva dal 1959”.

Non è andata meglio a Roma, dove al forte maltempo corrispondono spesso allagamenti e alberi in mezzo alla carreggiata. Eventi che si sono verificati anche oggi, soprattutto nella zona nord della Capitale. In via dei Gordiani un’auto è rimasta bloccata a causa della troppa acqua sulla carreggiata, senza che i passeggeri riuscissero a lasciare il mezzo. In via Parlatore, invece, si è allagata una palestra. In tutta la città sono stati segnalati poi alberi crollati in mezzo alla strada e tombini ribaltati. Disagi anche nei trasporti.

Anche Grosseto è stata interessata, nel pomeriggio, da una bomba d’acqua piovuta sulla via Aurelia, all’altezza di Cupi. La pioggia sulla carreggiata ha lasciato in poco tempo spazio al fango, comportando dunque il parziale blocco della circolazione. Problemi alle ferrovie invece in Sardegna: il temporale che ha colpito parte dell’isola ha causato infatti la sospensione della linea regionale Macomer-Ozieri-Chilivani. Due treni sono stati danneggiati e i passeggeri hanno dovuto usufruire di bus sostitutivi. Un piccolo affluente del fiume Temo è esondato, riempiendo di acqua e detriti strade e campi.

• I PROSSIMI GIORNI: IL MALTEMPO SI SPOSTA AL SUD

Da venerdì mattina, come riferisce IlMeteo.it, le regioni del sud saranno colpite dalla bassa pressione che oggi e nei giorni scorsi ha colpito il centro-nord. E il rischio, come spiegato dalla Protezione civile, è di nuove bombe d’acqua, con grandissime quantità di acqua che cadranno in poco tempo.

Ad essere interessate da temporali intensi soprattutto le estreme regioni meridionali e i versanti tirrenici della Sicilia, zone in cui è stata diramata un’allerta gialla. Ma già dalla mattina sono attesi rovesci anche in Basilicata, Puglia, Abruzzo e Veneto.