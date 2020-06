Frane e allagamenti per la violenta perturbazione che si è abbattuta su diverse regioni, la Toscana, il Friuli, l’Emilia Romagna fino alla Sicilia. Allagamenti e smottamenti si sono verificati stanotte nel Bolognese. Un violento temporale si è abbattuto sulla provincia, causando molti danni, specialmente nelle zone montane intorno a Gaggio Montano, Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme. A Bologna, un condominio è stato colpito da un fulmine, mentre a Porretta ci sono stati numerosi allagamenti tra edifici privati e negozi. In località Granaglione, una frana ha bloccato le persone sulla Sp 55 e una donna è stata evacuata dalla sua abitazione per pericolo di smottamenti. I vigili del fuoco sono al lavoro incessantemente da stanotte.

