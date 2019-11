La piena del fiume Po sta passando nel territorio piacentino, dove oggi c’è allerta rossa. Questa mattina il livello supera la soglia 3, quella massima – informa Emilia Romagna Meteo – con un livello di 7 metri e 34 centimetri.

E’ atteso in serata il colmo della piena in Emilia. “Stiamo monitorando il passaggio della piena, seguendo i bollettini. Ci attendiamo una piena molto importante, è stimata con una quota di otto metri”, spiega l’assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo, dicendo di essere “fiduciosa” per la situazione nelle prossime ore, cioè che la piena venga contenuta negli argini. “Sono attivati i monitoraggi in tutti i tratti, tra Piacenza e Parma”, prosegue Gazzolo. Al momento in regione si registrano “criticità diffuse”, in particolare diverse frane in Appennino causate dal maltempo e tutte sono seguite dalla protezione civile regionale.

“Si prevede il superamento della soglia 3 di criticità alla sezione di Piacenza”, ha spiegato l’Aipo, al termine di un incontro in prefettura a Piacenza. A Castelsangiovanni il sindaco ha firmato ieri sera un’ordinanza urgente di evacuazione della popolazione e la chiusura di ogni attività economica, commerciale e produttiva di tutte le abitazioni e complessi agricoli presenti lungo la strada di Ponte Vecchio e località Coppalara, mentre l’ufficio di Protezione Civile del Comune di Piacenza ha diramato un appello alla cittadinanza raccomandando di non avvicinarsi al fiume Po e ai corsi d’acqua Trebbia e Nure.

Intanto, nelle zone montane, restano alcuni punti critici dovuti a frane e smottamenti: una frana tra le località Folli e Casalcò (comune di Ferriere) interrompe la provinciale 654. A Ravazzoli di Morfasso ha ceduto la strada, e anche la provinciale di Bobbiano è impraticabile.

L’Agenzia regionale di protezione civile e Arpae Emilia Romagna hanno esteso sino alla mezzanotte di oggi, lunedì 25 novembre, l’allerta meteo per le piene dei fiumi per le province di Piacenza e Parma; è allerta arancione per le piene dei fiumi per le province di Reggio, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna e per mareggiate per la provincia di Ferrara; nel territorio del comune di Ravenna per criticità idraulica e costiera l’allerta è gialla.