“L’Italia è un territorio soggetto a molti rischi. Volendo illustrare in particolare la regione Emilia Romagna e parlando di rischio legato al territorio, salta agli occhi la problematica di rischio idraulico, quindi piene dei fiumi, e anche di rischio idrogeologico, ovvero frane”, dichiara a AdnKronos Sandro Nanni, responsabile di servizio sala operativa e centro funzionale di Arpae Emilia-Romagna, considerando le alluvioni che hanno ferito e continuano a colpire la regione, sia in questi momenti di allerta rossa sia nel mese che sta giungendo a termine, e farne un’analisi in breve.

