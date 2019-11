Proseguono i temporali che stanno mettendo a dura prova alcune regioni d’Italia, in particolare Piemonte e Liguria. Nel Savonese, battuto dalla pioggia incessante, la situazione è critica ad Albisola Superiore dove il rio Basco è esondato e la A10 è stata chiusa in due tratti per due smottamenti. La Liguria è ancora in allerta rossa e in tutta la regione gli sfollati sono 85. Chiusa anche l’Aurelia ad Arenzano nei pressi della galleria Pizzo. E’ ancora limitata, da ieri, la funzionalità della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel tratta tra Loano e Albenga a causa della mareggiata che ha portato detriti sulla ferrovia. Si viaggia su un solo binario e a velocità ridotta.

Maltempo, allarme rosso ad Alessandria: notte in strada per gli abitanti delle frazioni allagate in riproduzione….

A causa maltempo è stata annullata la maratona di Torino, dove il Po ha invaso i Murazzi. Non va meglio nel resto del Piemonte. Critica anche la situazione nelle zone basse di pianura verso Torino, come Cardè dove la strada provinciale è stata chiusa per la piena del rio Cantogno e a Cervignasco per allagamenti.

Resta sospesa la produzione della Ferrero di Alba, dove è stato chiuso il sottopasso di via Piera Cillario Ferrer. In mattinata nell’Alessandrino sono esondati il torrente Belbo e Bergamasco. Sono circa 200 le persone evacuate tra Acqui Terme, Cremolino, Ovada, Prasco, Alessandria, Gavi, Orsara Bormida, Terzo d’Acqui, Visone, Pareto, Montechiaro d’Acqui, e 668 le utenze elettriche non attive. Situazione sotto controllo in provincia di Cuneo, dove molte zone sono però “sorvegliate speciali” a causa dell’allerta rossa. Secondo la Protezione civile, in particolare, il fiume Bormida è sopra il livello di pericolo, con previsioni di incrementi significativi, così come per il Belbo, in incremento. Livello di guardia anche per il fiume Tanaro, sulla soglia di pericolo in alcune zone del Cebano.

Alessandria, la preghiera di nonna Tere: “Ho donato una rosa a Tanaro chiedendo di non allagarci” in riproduzione….

IL METEO Le previsioni in tutta Italia

I vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata a Sezzadio (Alessandria), lungo la strada provinciale 186, dove un’auto con tre persone a bordo è finita nel fiume Bormida: due persone sono state salvate dai vigili del fuoco, la terza è dispersa. In Valpiana, una delle frazioni montane di Villadossola, cittadina di 7 mila abitanti in Val d’Ossola, è caduta una frana e sono state sfiorato alcune case: due famiglie sono state evacuate. In Ossola restano interrotte per pericolo valanghe la statale 659 della valle Formazza e la provinciale poco prima di Macugnaga.

Venezia con l’acqua alta. In Veneto fiumi sotto osservazione

Nuova allarme per l’acqua alta a Venezia, dove in mattinata il picco si è fermato a 130 centimetri. Secondo quanto rende noto il Centro maree del comune, un massimo di 120 centimetri è previsto alle ore 21.35. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha disposto la chiusura del ponte votivo galleggiante, allestito in questi giorni per la festa della Madonna della Salute. La situazione metereologica in Veneto è in lieve miglioramento, ma continuano a preoccupare i livelli di soglia dei fiumi. L’ultimo avviso del centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, che dalla sala operativa di Mestre sta monitorando di ora in ora la situazione, segnala l’attenuarsi delle precipitazioni in mattinata, in particolare nelle zone del Veneto meridionale, mentre altrove insisteranno sparse o in qualche momento diffuse, occasionalmente a carattere di rovescio. I venti sono a tratti ancora tesi, specie sulla costa. Il limite delle nevicate è in rialzo attorno ai 1500-1800 metri sulle Dolomiti. Ma si attendono ulteriori incrementi dei livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua, con particolare attenzione al sistema Astico-Bacchiaglione, Brenta e Agno-Guà, Monticano.

Rischio valanghe in Val d’Aosta

In Val d’Aosta è ancora rischio valanghe, con 500 persone isolate a Gressoney La Trinité dopo la chiusura delle strade regionali 43 e 44.

In Emilia Romagna preoccupano i fiumi Secchia, Panaro e Po. Chiusi alcuni ponti nel modenese. Nel Piacentino e nel Parmense l’allerta è in vigore per l’arrivo della piena del fiume Po – alimentata dalle pesanti piogge cadute negli ultimi giorni su tutta l’Italia nord-occidentale e dalle piene degli affluenti – con livelli previsti superiori alla soglia 2 nella seconda parte della giornata.

In Toscana l’allerta gialla è scattata fino alla mattinata per temporali e forte vento di scirocco sulla costa: dalla foce dell’Arno all’arcipelago fino ai bacini Fiora, Albegna e il Grossetano. Il maltempo nella notte ha interesserato anche le zone interne della regione, porterà mare agitato lungo le coste e all’Elba. Codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico anche a Firenze: osservati speciali i fiumi Ema, Mugnone e Terzolle. Roma si è svegliata sotto la pioggia, dopo una notte senza tregua, che ha causato allagamenti e crolli di alberi. Danni anche sul litorale laziale: a Civitavecchia e Santa Marinella, già parecchio colpite dagli ultimi temporali, sono caduti alberi, tegole e altri materiali a causa del forte vento.

Danni e disagi anche in Calabria. La situazione più critica è quella di Reggio Calabria, dove interi quartieri risultano allagati. L’acqua ha coperto gran parte delle autovetture e alcuni automobilisti sono rimasti bloccati prima di essere soccorsi. Strade allagate anche nel Catanzarese, dove le zone più interessate sono quelle del Lametino. Anche il centro della città di Lamezia Terme, dove oggi si vota per il turno di ballottaggio per le elezioni comunali, è allagato. Allerta nel Vibonese, nel Crotonese e nel Cosentino, dove sono monitorati i corsi d’acqua, tutti ingrossati. Molte le richieste di intervento alle sale operative dei vigili del fuoco e in tutti i Comandi è stato disposto l’incremento del dispositivo di soccorso con il richiamo in servizio del personale di turno libero per fronteggiare le richieste di soccorso.

In Puglia è allerta arancione per il Salento e i bacini ionici a causa di temporali e venti forti previsti per tutta la giornata di oggi. In Campania vige l’allerta arancione per tutta la giornata a causa di temporali e raffiche di vento. A Napoli sono stati chiusi i parchi pubblici e si invitano le persono a non frequentare locali interrati o seminterrati a rischio allegamenti.

Le previsioni per le prossime ore

Nelle prossime ore sono ancora previste piogge sparse al Nord, più intense sul Veneto, in graduale esaurimento nel corso della giornata. Le temperature saranno in lieve rialzo, con massime tra 12 e 16. Al Centro in giornata piogge abbondanti sono previste sulle regioni adriatiche, con fenomeni residui su quelle tirreniche, ma è atteso un graduale miglioramento in nottata. Temperature in lieve calo, massime tra 14 e 16. Al Sud il maltempo persisterà con rovesci e temporali, anche forti tra Sicilia, Calabria e Salento. Miglioramenti sono attesi dalla sera iniziando da Ovest. Temperature in lieve calo, massime tra 13 e 17.





Fonte