Allerta a Roma e nel Lazio per il maltempo. In seguito al bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso dalla Protezione Civile della Regione Lazio, che modifica il livello di criticità da giallo ad arancione su Roma e Bacini Costieri nord e sud, in considerazione delle situazioni che si potrebbero manifestare sul territorio della città è stato convocato ed è già attivo il Centro Operativo Comunale di Roma Capitale, che monitorerà la situazione in tempo reale in collegamento con la Centrale Operativa della Polizia Locale di Roma Capitale e i volontari sul posto. Lo comunica il Campidoglio.

Fonte