Allerta meteo in Puglia, con il vento a quaranta nodi che ha portato un mercantile a incagliarsi sui frangiflutti davanti alla spiaggia di Pane e pomodoro, davanti al lungomare sud di Bari. Si tratta del cargo turco Efe Murat, partito tre giorni fa dal porto di Ortona (Abruzzo) – dopo aver scaricato del grano – e diretto in Turchia. Non è chiaro se la nave abbia subito un guasto mentre navigava davanti alla costa barese o se la forza del vento e del mare l’abbia spinta sugli scogli.

Maltempo, a Bari nave alla deriva a pochi metri dalla spiaggia

Di certo c’è che si trova poggiata sulla barriera frangiflutti e probabilmente anche incagliata sul fondale, che in quella zona è molto basso. Immediati i soccorsi della Guardia costiera, che è intervenuta con le sue motovedette e sta coordinando i tentativi di avvicinamento da parte di due rimorchiatori. Le operazioni sono rese molto complicate dalle onde e dal vento. A bordo ci sono diverse persone di equipaggio. Il cargo sarebbe completamente scarico e questo non determinerebbe problemi di natura ambientale.

A Bari è ancora vivo il ricordo della tragedia del Norman Atlantic, il traghetto che, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 2014, prese fuoco mentre viaggiava nel Canale d’Otranto. Nel naufragio ci furono 31 vittime, 19 delle quali mai ritrovate, e 64 feriti. Anche in quelle circostanze, le pessime condizioni meteo-marine resero molto difficili i soccorsi, effettuati con mezzi navali ed elicotteri. Lo scheletro del Norman è ancora ormeggiato nel porto di Bari.