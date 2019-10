Una bambina di 12 anni, colpita da un’emorragia cerebrale, è morta questa mattina all’ospedale San Carlo di Milano, dove era arrivata in già arresto cardiaco. Ne dà notizia l’Asst Santi Paolo e Carlo del capoluogo lombardo. Secondo quanto apprende l’AdnKronos Salute – versione confermata dall’Areu-Azienda regionale per l’emergenza-urgenza – la ragazzina si era sentita male mentre si trovava sull’autobus per andare a scuola. L’autista ha chiamato i soccorsi, intervenuti con un’ambulanza e un’automedica. La piccola è stata subito intubata e trasportata al San Carlo, l’ospedale più vicino.

