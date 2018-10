Malore in campo, Liverpool in ansia per Keita

Naby Keita lascia il campo durante Napoli-Liverpool (AFP PHOTO)

Ha passato la notte in ospedale Noby Keita, il centrocampista del Liverpool costretto a lasciare il terreno di gioco del San Paolo durante il match di Champions dei Reds contro il Napoli per un forte dolore alla schiena.

“Stiamo valutando le sue condizioni. Non c’è ancora nessuna decisione su quando lascerà la struttura” ha spiegato in una nota il club, che ha aggiunto che il giocatore ha effettuato tutte le analisi del caso. A parlare delle condizioni di Keita è stato poi il tecnico degli inglesi, Jurgen Klopp, in conferenza stampa: “Non sappiamo cosa abbia, ma credo sia un brutto problema alla schiena”.