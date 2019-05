(di Alisa Toaff) – “Quello che ha fatto e hanno fatto a Pamela trovo che sia terribile, ha preso in giro i telespettatori ma, visto che siamo amici da tanti anni, chiedo agli italiani di perdonarla, ha bisogno di aiuto perché è molto fragile psicologicamente. E’ una persona meravigliosa caduta in un circuito perverso”. E’ l’appello che Cristiano Malgioglio fa all’Adnkronos dopo la confessione di Pamela Prati che a ‘Verissimo’ è crollata, ammettendo che Mark Caltagirone non è mai esistito e di averlo scoperto solo negli ultimi giorni. La showgirl ha poi affermato di aver paura perché non sa chi ci sia dietro a quella che ormai sembra diventata una vera e propria soap opera all’italiana.

Fonte