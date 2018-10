Ieri pomeriggio Davide Maggio ha annunciato dal suo profilo Twitter l’arrivo di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 3.

Come vi avevo anticipato, non si tratta solo di un rumor, perché durante un recente evento è stato lo stesso Malgy a dire che forse tornerà al GF Vip.

Malgioglio ha dichiarato che probabilmente domani entrerà nella casa.

Nulla contro questa ospitata, ma non credo proprio servirà a dare nuova vita a questa edizione soporifera. Qui più che incursioni di vecchi personaggi, servono nuovi concorrenti capaci di creare dinamiche, imprevisti, litigi e scuotere questo cast.

Se è vero che entrerà per qualche giorno Malgioglio mi metto a piangere non me ne frega se è un personaggio riciclato non me ne frega se lo stanno facendo per gli ascolti non me ne frega niente di niente io Cristiano ti darei la mia vita #gfvip

— alessia • (@MonsterYay_) 13 ottobre 2018