Malena oggi è stata ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque e interpellata in merito ad Irama ha smentito qualsiasi flirt, raccontando un retroscena curioso avvenuto durante il suo concerto.

“Non conoscevo Irama, l’ho conosciuto qualche giorno fa quando gli organizzatori del suo concerto mi hanno chiamata per far a lui ed alla sua band una sorpresa. Ho scoperto che dal primo concerto loro, prima di salire sul palco, incrociano le loro mani ed urlano il mio nome ‘Malena! Malena! Malena!’, sono il loro portafortuna. Così quando sono stata contattata il giorno stesso del concerto sono andata a fargli una sorpresa. Non conoscevo nessuno di loro. Irama è stato il primo artista che si è esposto pubblicamente portandomi al concerto, è stato il primo ad esporsi pubblicamente contro ogni pregiudizio”.