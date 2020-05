Qualche giorno fa Malena è stata protagonista di un servizio de Le Iene realizzato da Alessandro Di Sarno e fra una chiacchiera e l’altra il giornalista è riuscito a far sbottonare l’attrice parlando di soldi e cachet.

“Nel mio mondo? Beh, non si guadagna più a film intero come un tempo, bensì a scena. Un’attrice può andare dai 200 ai 300 euro a scena, in base alla fama, fino ad arrivare ai 1500 / 2000 euro a scena se molto famoso. Se un’attrice è molto famosa e gira una scena completa può arrivare a guadagnare anche 5000 euro. Ovviamente più le scene sono strong e più sono pagate. Due ragazze insieme, le scene di gruppo oppure la doppia ana*e sono più pagate”.

Malena ha successivamente sottolineato come il mondo del p*rno sia fra i pochi campi lavorativi dove le donne guadagnano più degli uomini.

Ovviamente – anche in quarantena – Malena si è dovuta dare da fare ed ha trasformato la sua attività in smartworking.

Proprio come molte sue colleghe, infatti, è sbarcata su OnlyFans e realizza anche dirette su Skype private facendole pagare 100 euro ogni 10 minuti.

Una vera e propria businesswoman.