Nel suo libro ‘Non Mi Avete fatto Niente‘, Fabrizio Corona ha fatto la lista delle donne con le quali avrebbe avuto rapporti e non ha risparmiato i particolari.

L’uomo dice di essere stato con Mariana Rodriguez (del Grande Fratello Vip), Ginevra Rossini (fa parte di una delle famiglie più note d’Italia), Zoe Cristofoli (modella, ex di Andrea Cerioli), Malena (musa di Rocco Siffredi), Patrizia Bonetti (del Grande Fratello di Barbara d’Urso) ed anche Taylor Mega.

“Il magistrato mi ha dato la possibilità di ricevere persone in comunità e qui entra in gioco quella che per sedici anni è stata la mia migliore amica […] lei mi porta una serie di ragazze per farmi riprendere l’attività sessuale che in carcere avevo perso […] mi sono fatto una serie di ragazze mie fan […] la maggior parte sono famose, celebrità del piccolo schermo perché hanno partecipato a L’Isola dei Famosi o scrivevano su blog, ragazze che desideravano scopar*i Fabrizio Corona recluso in comunità come se fosse una perversione”.

Malena poco dopo l’uscita del libro ha attaccato Corona dichiarando di essersi sentita strumentalizzata.

“Non ho alcuna intenzione di fare pubblicità a questo signore che s’è permesso di usare il mio nome per strumentalizzarlo. Questo individuo ha parlato di me come di un oggetto sessuale da usare all’occorrenza. Ha utilizzato termini diffamatori e lesivi della dignità di una persona. Credo che questo signore non abbia alcun rispetto per il genere femminile”.

Adesso in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’attrice che lavora per Rocco Siffredi torna a scagliarsi contro Fabrizio. Questa volta Malena c’è andata giù ancora più pesante. La donna sostiene che Corona non sia un buon amante e che non provi vera attrazione per le donne.

“Non è in grado di provare piacere né di apprezzare nessuna sfumatura della donna. Quello che si fa sotto le lenzuola bisogna saperlo gustare e lui non lo sa fare. Non ho mai sentito una donna dire di lui di essere un grande amante. Non ha una vera attrazione per le donne.”

