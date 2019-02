Malena questa settimana è stata intervistata dal magazine Nuovo di Riccardo Signoretti in merito alla discussa notte di fuoco con Fabrizio Corona ed alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, programma a cui ha partecipato un paio d’anni fa insieme a Raz Degan, Nancy Coppola e Samantha De Grenet.

Se su Corona Malena ha preferito stendere un velo non alimentando ulteriori polemiche, sul nuovo cast de L’Isola dei Famosi ha dichiarato:

“L’attuale Isola dei Famosi mi sembra moscia perché manca l’erotismo. Credo che sia un elemento indispensabile, non perché io lo rappresenti con il mio lavoro ma perché potrebbe far alzare gli ascolti e non solo. Mi meraviglia che tutti i naufraghi non facciano altro che lamentarsi per la fame o per il sonno. Per movimentare la situazione ci vorrebbe una Playa Desnuda con me e Rocco Siffredi. E’ ovvio che se io ora fossi a L’Isola dei Famosi ci proverei con Jeremias Rodriguez. Non credo che Kaspar Capparoni sia un maschio alfa, ma che abbia piuttosto un atteggiamento da leader oppresso. Da pugliese faccio il tifo per Sarah Altobello, l’unica naufraga che ho visto motivata e con grande carica”.