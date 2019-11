Malena la scorsa estate ha girato un film con la star spagnola Nacho Vidal ed il suo collega Cristian Clay. La location scelta è stato il lungomare di Riccione fra panchine pubbliche, bagnasciuga e pure qualche siepe fra i vari palazzi.

Posti pubblici, in pieno giorno, che hanno fatto preoccupare il portale Rimini Today che ha parlato addirittura di una ipotetica denuncia nei loro confronti.

Ecco cosa si legge:

“Nonostante tutto, nel video si vede anche un gruppo di anziani seduto poche panchine più avanti che non si rende conto di ciò che il trio stava facendo. Dopo il “movimento” sul lungomare, il film, già disponibile in rete, si è concluso tra le pareti di un’abitazione con un’ulteriore performance. I protagonisti, però, adesso rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico”.