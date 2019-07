di Elena Davolio

Sul caso di Emanuela Orlandi “sono passati troppi anni nel silenzio”. Maria Orlandi, la mamma della ragazza, figlia di un commesso della Prefettura pontificia, scomparsa 36 anni fa, interpellata dall’Adnkronos, dà sfogo a tutta la sua delusione per i “tanti anni passati nel silenzio senza sapere nulla di Emanuela“. Ora la notizia della nuova indagine da parte del Vaticano: “Un primo atto di verità – dice la madre di Emanuela -. La verità: solo Dio sa cosa è successo ma penso che dopo tutto questo tempo non la possiamo più trovare da nessuna parte”. Quindi Maria Orlandi si lascia andare ad uno sfogo che deriva da un dolore lungo 36 anni: “Maledetto chi sa la storia e non la dice!”.

Fonte