“Un vero e proprio ‘road show’ di innovazione e sensibilizzazione sulle malattie rare, che toccherà alcune tra le principali università italiane, concludendosi al ‘Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute’ in programma alla Leopolda di Firenze il 10 e 11 ottobre 2019″. Lo annuncia Shire Italia Spa, ora parte di Takeda, in occasione della Giornata delle malattie rare che si celebra domani. Shire sostiene inoltre le iniziative dell’Osservatorio malattie rare e Uniamo Fimr Onlus, in particolare la cerimonia di premiazione della sesta edizione del premio giornalistico Omar che si svolgerà domani a Roma.

Fonte