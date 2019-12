HANNO circa trent’anni. Alcuni si sono laureati in legge, architettura o lettere perché hanno avuto uno sviluppo cognitivo del tutto normale. Sono la generazione anni ’90 dei pazienti affetti da fenilchetonuria (Pku), una malattia genetica rara che impedisce a chi ne soffre di metabolizzare la fenilalanina, un aminoacido essenziale presente in tutte le proteine. Una generazione da tenere d’occhio perché sono i primi che – grazie allo screening neonatale – hanno potuto condurre una vita molto simile a quella dei loro coetanei.

Salvati dallo screening neonatale

La carenza dell’enzima epatico necessario alla sua metabolizzazione, provoca un aumento della concentrazione di fenilalanina nel sangue con effetti tossici per il cervello che finiscono per compromettere il normale sviluppo del sistema nervoso centrale. Questi giovani arrivati a trent’anni hanno potuto condurre una vita quasi normale grazie allo screening neonatale che li ha letteralmente salvati e che è diventato obbligatorio per legge dal 1992. “In tutti i bambini alla nascita si effettua un prelievo dal tallone che viene inviato ai centri di screening regionali per verificare le quantità di fenilalanina: se è oltre il livello normale il bambino viene richiamato e sottoposto ad un test di conferma”, spiega Maria Alice Donati, responsabile delle Malattie Metaboliche e Muscolari dell’Ospedale Meyer di Firenze.

Il trattamento dietetico per chi soffre di fenilchetonuria

A quel punto, si stabilisce un trattamento dietetico con sostituti proteici che non contengono fenilalanina e che dovranno seguire per tutta la vita. “Grazie agli screening neonatali – prosegue Donati – oggi questi pazienti, se seguono con costanza la loro dieta speciale e si sottopongono ai controlli di routine, hanno ottime chance di condurre una vita normale”. Detto così sembra facile, ma per avere un quadro più chiaro bisogna capire cosa possono mangiare queste persone e cosa devono assolutamente evitare. Nella forma severa sono vietati alimenti come carne, pesce, formaggi, uova, farine normali, pane, pasta, cioccolato, semi, soia.

Vegetali e pasta a-proteica

Quindi, non si tratta di rinunciare solo ai cibi ad alto contenuto proteico: per farci un’idea, la pasta contiene 10 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto, una fetta di pane ne contiene 4. I pazienti con la forma classica di Pku tollerano meno di 10 grammi di proteine al giorno e, in molti casi, solo 4-5 mentre una persona adulta sana, di solito, assume 60-80 grammi di proteine al giorno, se non di più. Questi pazienti possono mangiare soprattutto alimenti vegetali ed è concessa la pasta aproteica che viene erogata dal Sistema Sanitario Nazionale così come i supplementi a base di aminoacidi o di derivati del latte come la caseina che è priva di fenilalanina e fornisce gli altri aminoacidi essenziali. Questi supplementi si prendono in associazione ai pasti ed oggi ne esistono con vari sapori: “Nel tempo, grazie all’interesse delle aziende e alla tecnologia, questi alimenti speciali sono stati resi più appetibili con formulazioni più agevoli da portare dietro e sono stati pubblicati anche dei ricettari per le mamme suggerendo i possibili usi di questi prodotti per facilitare la dieta dei pazienti”, prosegue Donati.

Adolescenti a rischio quando sono a tavola

Ma finché sono piccoli, è facile gestire la dieta. I problemi iniziano durante l’adolescenza quando la voglia di autonomia espone questi ragazzi al rischio di mangiare come gli altri compagni. “L’adolescente con fenilchetonuria si sente diverso ed è una sensazione che non gli piace. Inoltre, ha una scarsa percezione del rischio che corre mangiando come gli altri”, fa notare Francesca Pochiero, pediatra presso l’Ospedale Meyer. Ma cosa succede se consumano un cibo proibito? «Se lo assaggiano una volta – spiega Donati – sanno che al pasto successivo non devono assumere proteine per ribilanciare la quantità di fenilalanina nel sangue.

Ma se l’assunzione di cibi proteici non è occasionale, allora le conseguenze possono essere rischiose anche se loro non se ne accorgono perché non ci sono sintomi evidenti. E’ come se si verificasse un’intossicazione cronica per cui nel tempo si presenteranno difficoltà neurologiche come disorientamento, meno concentrazione, riflessi più lenti». E poi – come tutti gli adolescenti – è questa la fase in cui c’è una certa propensione a provare sostanze stupefacenti e ad assumere comportamenti alimentari estremi come l’anoressia: “La nostra esperienza clinica – prosegue Pochiero – dimostra, inoltre, che questi ragazzi hanno un rischio maggiore di sviluppare disturbi dell’umore e dell’attenzione, hanno una scarsa autostima, un ridotto impulso motivazionale e tendono maggiormente all’isolamento sociale”.

Un team multidisciplinare per i ragazzi con Pku

Come recuperare allora gli adolescenti e tenerseli stretti per farli crescere in salute? “Il ragazzo deve essere preparato a conoscere la malattia sin dall’infanzia ed è importante che i genitori per primi la accettino perché se loro la vivono serenamente ci saranno meno difficoltà”, risponde Donati che aggiunge: “Inoltre, è fondamentale che nei centri ci sia un team multidisciplinare con un supporto psicologico che possa farsi carico del ragazzo che cresce”. E, poiché durante l’adolescenza aumentano le occasioni di consumare pasti fuori casa come strumento di socializzazione, anche le dietiste hanno un ruolo importante e devono poter dedicare tempo per parlare e ascoltare i ragazzi educandoli a gestire la malattia in modo che per loro sia normale mangiare così.







