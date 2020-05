Anche le zanzare hanno i loro parassiti. Ma in questo caso si tratta di un microorganismo benefico, tanto per loro quanto per noi esseri umani. Si chiama Microsporidia MB, ed è un organismo unicellulare con una capacità unica: quella di rendere questi insetti immuni dall’infezione del Plasmodium, l’agente patogeno che nell’uomo causa la malaria.





La scoperta arriva da uno studio pubblicato su Nature Communications da un gruppo di ricercatori kenioti, e se confermata potrebbe rivoluzionare la lotta a questa malattia, ancora estremamente letale in diverse parti del mondo, eliminando il Plasmodium direttamente nel suo vettore naturale.







Per capire di cosa stiamo parlando bisogna ricordare che il Plasmodium è un protozoo dal ciclo vitale molto particolare, che si svolge a cavallo tra zanzare ed esseri umani. La forma infettante del microorganismo abita infatti nelle ghiandole salivari delle zanzare femmina del genere Anopheles, e viene iniettato nell’organismo umano durante i loro banchetti a base di sangue. È solo nel nostro organismo, però, che il Plasmodium riesce a maturare e produrre gameti, che una volta risucchiati dal circolo sanguigno dalla puntura di una zanzara sono pronti a ricominciare il ciclo di riproduzione, per poi tornare a infettare un nuovo ospite umano. Senza zanzare a fare da tramite, insomma, la malaria non può diffondersi da un paziente al successivo, ed è quindi destinata a sparire velocemente dalla circolazione.







Fino ad oggi le opzioni di prevenzione disponibili per le aree in cui la malattia rimane endemica erano fondamentalmente due: eliminare gli insetti, o evitare che pungano l’uomo utilizzando zanzariere e repellenti. Una terza possibilità, ancora del tutto teorica, è quella di immunizzare le zanzare dall’infezione, per spezzare il ciclo vitale del Plasmodium ed eradicare così la malattia. Quel che mancava, almeno fino ad oggi, era però una strategia realistica per arrivare a questo risultato. Proprio quel che offre, invece, la scoperta del Microsporidia MB. Ad individuarlo, studiando le zanzare che abitano sul versante keniota del lago Victoria, sono stati i ricercatori dell’International Centre of Insect Physiology and Ecology di Nairobi. Dalle prime analisi, gli scienziati si sono accorti che questo strano microorganismo, appartenente a un gruppo di parassiti unicellulari imparentati con i funghi, vive nell’intestino e nei genitali di circa il 5% delle zanzare dell’area. E soprattutto, che le zanzare che convivono con il Microsporidia MB non presentano traccia del Plasmodium nel loro organismo.







Per questo hanno deciso di studiare più a fondo il nuovo Microsporidia in laboratorio. In una serie di esperimenti hanno prima infettato le zanzare con il microorganismo, e poi esposto le stesse al sangue di donatori umani malati di malaria. Nel 100% dei casi, gli insetti sono risultati immuni all’infezione da parte del Plasmodium. Come avvenga non è ancora chiaro, ma gli autori dello studio ipotizzano che l’infezione da Microsporidia addestri in qualche modo il sistema immunitario degli insetti, rendendolo più efficace nel contrastare il Plasmodium già nelle prime fasi di replicazione e riproduzione all’interno della zanzara. Microsporidia MB non sembra inoltre avere effetti negativi sulle zanzare, o diminuire in alcun modo le loro chance di accoppiarsi e riprodursi, ed è in grado di trasmettersi facilmente da madre a figlio. Tutte caratteristiche che lo rendono perfetto per immaginare interventi di immunizzazione su larga scala.



I ricercatori attualmente stanno valutando due possibili strategie. La prima prevede la diffusione di spore di Microsporidia MB nelle aree da bonificare. La seconda, di infettare esemplari maschi da liberare in natura perché trasmettano il microorganismo alle femmine durante il coito, e diano il via alla sua diffusione. In entrambi i casi, il risultato non cambia: se il 40% delle zanzare presenti in un’area diventassero potatrici del Microsporidia, il rischio di contrarre la malaria diventerebbe pressoché nullo. Per ora servirà tempo per effettuare ulteriori studi, che approfondiscano le modalità di diffusione del nuovo microorganismo in modo da pianificare in concreto una strategia di prevenzione con buone chance di successo. A parte questo, le premesse per un’autentica rivoluzione nella lotta alla malaria sembrano esserci già tutte: Microsporidia MB è un parassita innocuo per le zanzare ed già presente in natura, e quindi la sua diffusione non presenta particolari criticità sotto il profilo etico né rischi per gli ecosistemi di cui questi insetti fanno parte. E al contempo, con un’efficacia nel prevenire l’infezione da Plasmodium che attualmente sembra pari al 100%, potrebbe rapidamente rendere la malaria solo un brutto ricordo del passato. E parliamo di una malattia – è bene ricordarlo – che ancora oggi uccide ogni anno circa 400mila persone in tutto il mondo, di cui moltissimi sono bambini al di sotto dei cinque anni di età.





Fonte