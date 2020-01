In Italia sembra appartenere a un passato remoto, fatto di paludi, di condizioni di vita disumane, di ignoranza e superstizioni. Ma la malaria è un nemico ancora vivo, come dimostra il caso della giornalista morta questa notte ad Agrigento. Dati epidemiologici relativi al periodo 2011-2015, mostrano 3.633 casi di malaria notificati in Italia, di cui 89% con diagnosi confermata. La quasi totalita’ dei casi sono d’importazione (come nel caso di Agrigento), i casi autoctoni riportati sono stati appena sette. Sono lontani insomma i tempi in cui la “mal’aria”, come la chiamavano i contadini che avevano intuito da dove venisse il pericolo, senza immaginare che il nemico mortale fossero le zanzare, mieteva centinaia di migliaia di vittime anche in Italia, soprattutto nelle Paludi Pontine.

Ma il pericolo, specie per i viaggiatori, non è passato. La malaria è una malattia causata da protozoi parassiti appartenenti al genere Plasmodium il cui ciclo biologico si svolge in due ospiti obbligati, un vertebrato, come ospite intermedio e una femmina di zanzara come ospite definitivo, detto anche vettore. Le specie di plasmodi responsabili della malaria umana si trasmettono in modo naturale da uomo a uomo mediante la puntura di zanzare infette appartenenti al genere Anopheles, tuttavia si puo’ verificare trasmissione anche con eventi accidentali mediante contagio ematico diretto.

Nei Paesi endemici rappresenta la malattia trasmessa da vettore più diffusa al mondo, nei Paesi non endemici è la malattia d’importazione piu’ importante, legata principalmente ai viaggi in aree tropicali e all’aumento dei flussi migratori. Oggi risulta diffusa principalmente nei Paesi della fascia tropicale e sub tropicale. In particolare, è altamente endemica in Africa, dove si verificano il maggior numero di casi e di decessi. E’ invece presente con diversi gradi di endemia in Paesi del Sud-est asiatico, del Medio Oriente e dell’Asia Centrale, del Pacifico occidentale e dell’America centrale e meridionale. Complessivamente quasi meta’ della popolazione mondiale, soprattutto quella residente in Paesi poveri, vive in aree a rischio di malaria.

Tuttavia, negli ultimi anni la diffusione della malaria nel mondo è stata notevolmente ridotta grazie all’attuazione di programmi di lotta e controllo promossi dall’Oms e da diverse associazioni internazionali. Nelle aree non endemiche a clima temperato, come l’Italia, nonostante l’elevato numero di casi importati e la presenza di vettori competenti sul territorio la possibilita’ della ricomparsa di una trasmissione locale e’ da considerarsi estremamente bassa. In tutto il mondo ci sono piu’ di 400 diverse specie di zanzare Anopheles, circa 60 sono in grado di trasmettere la malaria, ma sono solo 30 quelle che hanno la maggiore importanza come vettori di malaria.