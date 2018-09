TUBERCOLOSI, malaria, Hiv continuano a rappresentare una seria minaccia per la salute mondiale. Il Fondo Globale – dalla sua nascita, nel 2002, a oggi – ha permesso di salvare 27 milioni di vite, finanziando test, terapie, servizi di prevenzione, ma l’obiettivo della comunità internazionale di debellare le tre epidemie entro il 2030 è a rischio. A dirlo sono gli analisti del Global Fund, l’organizzazione non governativa che finanzia progetti di assistenza e sostegno per le persone affette da Hiv, malaria e tubercolosi e i soggetti a rischio.

• IL NUOVO ALLARME

“La recrudescenza di queste malattie, fino a ieri percepita come una semplice minaccia – dicono gli esperti – oggi è una realtà. Già nel 2012 il Fondo Globale aveva segnalato che solamente un incremento delle risorse finanziarie avrebbe potuto consolidare e accelerare gli sforzi nella lotta contro l’Aids, la tubercolosi e la malaria”. I dati, infatti, non sono per nulla incoraggianti: in Europa orientale e in Asia centrale il numero delle nuove infezioni da Hiv è aumentato del 60% dal 2010 e in alcuni Paesi gli adolescenti sono sempre più a rischio.



Nel 2016 un milione 700 mila persone sono invece morte di tubercolosi e 2 persone su 5 ne erano infette senza esserne a conoscenza. Con questo andamento, gli esperti stimano che 2,6 milioni di persone moriranno ogni anno di tubercolosi farmaco-resistente entro il 2050. Per quanto riguarda la malaria, i casi sono tornati ad aumentare per la prima volta negli ultimi dieci anni, per i limiti posti ai finanziamenti e la resistenza a farmaci e insetticidi: 5 milioni in più di nuove diagnosi tra il 2015 e il 2016.

“Troppe persone, circa il 40% di coloro che ne hanno bisogno, non hanno ancora accesso ai servizi di prevenzione, trattamento e cura per hiv e tubercolosi: si tratta in particolare delle persone più povere e più marginalizzate, soprattutto in quei Paesi dove l’omosessualità è criminalizzata, dove le disparità di genere non destano attenzione, dove i divari di reddito si acuiscono sempre più. Tali discriminazioni alimentano le epidemie ovunque esse emergano” dicono gli esperti del Fondo.

• I RISULTATI DEL FONDO

Il Global Fund ha investito 4,2 miliardi di dollari nella lotta contro tubercolosi, malaria e Aids. Risorse che hanno consentito di eseguire 79,1 milioni di test Hiv, di curare 17,5 milioni di persone con terapie antiretrovirale contro il virus e di raggiungere 9,4 milioni di persone con programmi e servizi di prevenzione. Nel periodo 2017-2019 gli stanziamenti a favore della prevenzione per le popolazioni più vulnerabili sono aumentate di quasi il 30 per cento. Alla prevenzione il Fondo ha destinato 105 milioni di dollari.

Sul fronte della lotta alla tubercolosi, il Fondo si è sforzato negli ultimi anni di rilevare le infezioni sconosciute: 115 milioni di dollari sono stati investiti nei 13 Paesi che contano il 75 per cento delle infezioni non rilevate con l’obiettivo di individuarne un ulteriore milione e mezzo entro la fine del 2019. Il Global Fund ha curato 5 milioni di persone contro la tubercolosi e 102mila pazienti colpiti dalla sua forma farmaco-resistente.

Sono state invece finora 108 milioni le persone curate per la malaria. Finanziati anche molti progetti pilota: è il caso dei 35 milioni di dollari destinati alla distribuzione di zanzariere (197 milioni quelle consegnate) per combattere la resistenza agli insetticidi in Africa.

• L’EFFETTO TRAINO SUI SISTEMI NAZIONALI

Le epidemie – spiegano gli analisti – potranno essere debellate alla fine solo attraverso sistemi sanitari sostenuti dai Paesi stessi. “La politica di cofinanziamento del Fondo globale – si legge nel rapporto – ha spinto i Paesi a impegnare importi notevolmente più ingenti delle risorse nazionali a favore della salute. I dati sugli investimenti nazionali basati sulle richieste di finanziamento approvate ad aprile 2018 per il ciclo 2018-2020 mostrano un aumento di oltre il 40 per cento rispetto al periodo 2015-2017”.

• IL NUOVO APPELLO

Friends of the Global Fund Europe chiede alla comunità internazionale e ai Paesi europei di aumentare gli sforzi. “Siamo ancora in tempo per rimetterci in carreggiata e rispettare i nostri impegni entro il 2030. Dobbiamo aumentare i nostri investimenti finanziari in primo luogo, ma dobbiamo anche mettere in discussione il nostro modo di lavorare e innovare per fare meglio e più velocemente – spiega Laurent Vigier, presidente di Friends of the Global Fund Europe – L’Italia con oltre 1 miliardo di euro versati al Fondo dalla sua creazione a oggi è fra i suoi maggiori donatori e la prossima conferenza di rifinanziamento del Fondo che si terrà a Lione il 10 ottobre 2019 sarà un appuntamento importante per confermare l’impegno italiano e dimostrare che la lotta alle tre pandemie e la salute globale sono tematiche prioritarie per la cooperazione italiana”.