“Per il monologo a Sanremo 2020 contro la violenza sulle donne la scelta migliore è certamente Rula Jebreal, qui ritratta con Harvey Weinstein pluriaccusato per stupri e aggressioni (e ora dicono che nell’ambiente tutti sapevano). Va però detto che anche Weinstein è di sinistra”. Lo scrive su Twitter il senatore di Fi, Lucio Malan, pubblicando una foto che vede ritratti insieme la giornalista italo-palestinese e l’ex produttore americano. Una foto che risale al 2010 per l’anteprima del film ‘Miral’ all’Hamptons International Film Festival di New York, prodotto da Weinstein, diretto da Julian Schnabel e tratto dal romanzo della Jebreal ‘La strada dei fiori di Miral’.

