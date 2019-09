ROMA – Non si placa la polemica attorno a Giovanni Malagò dopo la notizia, anticipata da Repubblica, delle lettere inviate al Cio in cui il presidente del Coni chiedeva al comitato olimpico internazionale di punire l’Italia per le violazioni della Carta Olimpica contenute nella legge delega approvata a inizio agosto dal Parlamento.

“Eletto da 12 milioni di italiani”

Ora la politica chiede le dimissioni di Malagò, in particolar modo Alessandro Di Battista, attivista della prima ora del Movimento 5stelle. “Sono stupito – la replica del numero uno del Coni ai microfoni di “Stasera Italia” su Rete4 -. Ho cercato di interpretare le parole dell’onorevole Di Battista. Sinceramente non lo capisco, perché le persone che lui ha citato prima di me, sono grandi industriali, grandi imprenditori, proprietari di gruppi coinvolti in vari settori dell’economia. Mentre io non ho nulla a che fare con questo contesto: sono una persona che è stata eletta, per esattezza, da 12 milioni di italiani. Tutte persone tesserate e affiliate a livello fisico e a livello di associazioni sportive nel nostro Paese”.

“Rispettare la democrazia dello sport”

“Per cui io – prosegue Malagò – devo rispondere a chi mi ha eletto. La cosa curiosa è che io rappresenterei un ‘potere forte’: in realtà io rappresento questo mondo e soprattutto è un mondo che, l’onorevole Di Battista, ha sempre detto che va rispettato sotto il profilo proprio della democrazia. Non riesco a capire, perché sono finito in questo ‘gruppo’. Prendo atto di questa sua generosità di attenzioni e mi fermo qui”.





