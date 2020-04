ROMA – Tempi e modi per una possibile ripresa del campionato di calcio di Serie A, fermo da oltre un mese per l’emergenza sanitaria, dopo la fine del lockdown per la pandemia di Covid 19 rappresentano una delle questioni maggiormente alla ribalta in questi giorni. Al dibattito si aggiunge anche la voce del presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Credo che il grande errore che si possa fare è quello di intervenire in contesti e in mondi dove ci sono delle precise deleghe e rappresentanze – afferma il numero uno dello sport italiano intervistato da Dazn -. Tu vuoi essere il presidente di una federazione? Allora questo è il tuo momento in cui prendere decisioni. Tutti devono perdere qualcosa, l’ideale sarebbe trovare insieme il modo che non ci siano vinti né vincitori e che il calcio possa ripartire il prima possibile e a prescindere da questa stagione”.

“Sacrosanta la decisione di rinviare gli Europei”

Il massimo dirigente del Coni, sempre in tema calcistico, commenta poi il rinvio di 12 mesi dei campionati Europei. “Pensa cosa sarebbe stato un Europeo senza pubblico. È stata una decisione sacrosanta, e anche su questo, secondo me sarà un grande Europeo, sarà il motivo per cui il calcio a livello internazionale potrà ripartire tutto insieme”, il giudizio di Malagò, che si dice d’accordo con la convinzione di Roberto Mancini che sostiene che tra un anno l’Italia sarà ancora più pronta per gli Europei. “Il ct non è uno di tantissime parole, ma quando le dice sono pesate e ponderate – sottolinea -. Trasferisce il giusto entusiasmo ma al contempo ha già individuato le opportunità nascoste da qui a un anno perché la nostra è una squadra giovane, che deve amalgamarsi. Un anno in più di esperienza potrebbe essere importante e utile per la nostra Nazionale”.

“A Tokyo verranno tutti, anche chi voleva ritirarsi”

L’emergenza coronavirus ha costretto a spostare avanti di dodici mesi anche un altro grande evento di portata internazionale quale le Olimpiadi di Tokyo 2020. “Io credo che alla fine a Tokyo ci saremo tutti, e saremo a bordo. Anche chi magari è più avanti con gli anni, quelli che pensavano che tra pochi mesi avrebbero concluso la loro meravigliosa carriera. Sarà per loro uno stimolo ulteriore per fare bene a Tokyo 2021 – le parole di Malagò in merito alla presenza di tutti i migliori atleti azzurri – Le reazioni al rinvio dei Giochi sono state diverse: dalla Pellegrini che diceva “No, non ce la faccio. Mollo, non riesco”, passando per chi diceva “l’ideale sarebbe farle in primavera, quando non c’è umidità, non c’è caldo”, fino a chi ha detto “beh, a questo punto rispettiamo il programma anno per anno”. Ho sentito un po’ di tutto. Sappiamo già che noi abbiamo 208 atleti qualificati. Ci sono tre o quattro atleti che, indubbiamente – per età, per acciacchi fisici, per una serie di problemi, anche di vita famigliare -, faranno probabilmente uno sforzo supplementare”.

“Ora lo sport è il simbolo del nostro Paese”

Proprio in questi difficili tempi, alle prese con la pandemia da Covid 19, si sta rivelando l’importanza sociale del modello sport: “Lo sport è il portabandiera del pensiero di appartenenza nazionale, lo si è visto grazie all’ultima meravigliosa campagna, in cui i nostri atleti hanno fatto vedere la vicinanza a chi sta in prima linea, rievocando ciò che fanno loro. Quando lottano, soffrono, vincono, perdono, come purtroppo sta succedendo in alcune zone d’Italia… Mai come oggi, lo sport è il simbolo del nostro Paese”.

“L’oro di Basile a Rio il mio pensiero arcobaleno”

Infine il numero uno dello sport italiano rivela quello che è il suo pensiero arcobaleno che coltiva in queste lunghe giornate. “La medaglia d’oro numero 200 dell’Italia ai Giochi Olimpici, quella di Fabio Basile a Rio 2016, nel judo. E’ stata forse inaspettata, la mia prima. Stavo cominciando ad appassionarmi a un quesito: quale sarebbe stata la prima medaglia a Tokyo? Adesso è tutto rinviato. E così – conclude Malagò – ripenso a quello di momento, che è stato decisivo nella mia vita da dirigente sportivo”.







