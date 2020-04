Di Emanuele Rizzi

“Io non ho mai pensato che il calcio non debba ripartire, tutt’altro. Ho sempre sostenuto che il calcio ha il diritto/dovere di fare di tutto per ripartire, anche per gli interessi che ruotano attorno, e per la sua specificità. Dopodiché ho sempre sostenuto, e lo ribadisco ancora una volta, che a differenza di tutti gli altri sport non prevede un’alternativa all’idea che il campionato o non possa ripartire o magari possa ripartire e non finire. E’ doveroso, giusto ed encomiabile che uno provi a trovare tutte le soluzioni per cercare di chiudere la stagione”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in una intervista all’Adnkronos, sulla volontà del mondo del calcio, e in particolare della Serie A, di ricominciare a giocare.

