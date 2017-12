– “Allo sport italiano assegno un bel 7 come voto, mentre al mondo del calcio non posso che dare un’insufficienza per la mancata qualificazione al Mondiale”. Le pagelle di fine 2017 sono a firma Giovanni Malagò, numero 1 del Coni, in una lunga intervista rilasciata a Radio 1. Tantissimi gli argomenti affrontati, inevitabile il ritorno al disastro della doppia sfida con la Svezia: “Nella vita sbagliamo tutti, errare è umano ma non lo è perseverare. Abbiamo aggiunto questa nuova delusione, che mancava dal 1958. All’epoca le squadre che si qualificavano al Mondiale erano 16, ora sono 32: questa ferita ha condizionato tante cose, non solo all’interno del mondo del calcio, che pure fa molto per farmi preoccupare”.

IL NODO DELLE ELEZIONI – La guida della Federcalcio è uno dei tasti toccati da Malagò nell’analisi di fine anno: “Penso che, chi ha diritti e soprattutto doveri di rappresentanza istituzionale, non possa non tenere conto della realtà dei fatti. Da parte mia non c’è la volontà di tifare per Mario, Antonio o Carlo. Non ho alcun candidato, tanto meno volontà personali di occuparmi del commissariamento della Lega. Ma è palese, cominciando appunto dall’organo privato delle società calcistiche, che poi sono quelle che trainano economicamente tutto il movimento, e sono il primo a riconoscerlo, che c’è un tema di ripartizione di pesi che non li soddisfa e sono quasi otto mesi che, malgrado un nuovo statuto e una nuova governance, non riescono a mettere i nomi per rappresentarli sia all’interno della stessa Lega che in Federcalcio. Arrivavamo già da molti mesi dove oggettivamente la rappresentanza era fortemente messa in discussione. È chiaro che c’è un problema di stallo e ingovernabilità che invece è indispensabile”. Il commissariamento della Figc è da escludere: “Non ci sono gli estremi giuridici per intervenire, l’ho dichiarato con grande onestà intellettuale, però se chiunque arriva ha poche certezze di avere un consenso importante, non è in grado di aggregare, non si portano avanti quelle forme che a parole quasi tutti condividono, allora è un dato di fatto che anche qui forse serve un aiuto da fuori per metterci in condizione di ripartire come prima e molto meglio di prima. Non possiamo intervenire se non sono loro a chiederlo, con l’ordinaria amministrazione è stata indetta l’assemblea elettiva e di conseguenza noi non possiamo che prenderne atto, ma si presuppone che il buon senso metta in condizione gli eventuali soggetti candidati di trovare dei programmi comuni, io lo chiamo buon senso perché altrimenti non andiamo da nessuna parte”.

A PYEONGCHANG PER FARE BENE – Alle porte ci sono i Giochi Invernali di Pyeongchang e Malagò trasuda ottimismo: “Ci presentiamo con una rappresentanza record, che certamente farà bene. Siamo stati dal presidente della Repubblica a ricevere il tricolore, mai come questa volta c’è una rappresentanza quantitativa record da parte del nostro paese, 14 sport su 15 qualificati, 95 discipline su 102. Abbiamo moltissime possibilità di andare a medaglia in tante discipline, forse mai nella storia sportiva delle Olimpiadi Invernali ne abbiamo avute così tante, penso faremo bene perché ci siamo messi in condizione di fare bene”. Lo sport azzurro, nel 2017, ha convinto il numero 1 del Coni: “Si è vinto a livello di titoli mondiali individuali come mai nella storia dello sport italiano, anno record. Siamo i primi nel mondo nella scherma, nel tiro, negli sport rotellistici, siamo tornati nel canottaggio, abbiamo vinto tanto nelle discipline acquatiche. Non parliamo poi al di fuori delle Olimpiadi, abbiamo vinto tanto con le moto, Cairoli, Fontanesi, Morbidelli, Dovizioso. Negli sport di squadra a parte il softball non abbiamo vinto nulla, è vero, ma siamo andati nei quarti in tutte le competizioni in cui ci siamo iscritti, compreso pallavolo e basket uomini e donne”.