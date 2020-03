ROMA – “Con il calendario internazionale si naviga a vista, spostate le Olimpiadi al 2021, i Giochi del Mediterraneo di Orano saranno slittati al 2022. Questa è una gravissima crisi che ha colpito anche e soprattutto il mondo dello sport”, cosi Giovanni Malagò dopo la Giunta Coni straordinaria di oggi. Secondo lui “se si riuscisse ad anticipare l’Olimpiade di Tokyo spostata nel 2021 di uno o due mesi rispetto alle data di quest’anno (24 luglio-9 agosto), non si dovrebbero toccare i calendari di eventi già pianificati: penso all’atletica e al nuoto, ma anche a tante altre manifestazioni già in agenda come il canottaggio e la ginnastica per esempio”. E ha aggiunto: “Ci saranno delle varie call nei prossimi giorni per capire quali sono le indicazioni. Ma tutto passa per quello che dirà l’Organizzazione mondiale della sanità, che non potrà individuare oggi le date. L’obiettivo del Cio è naturalmente quello di far ripartire il prima possibile le gare di qualificazione”.

Per quanto riguarda lo sport italiano, ha spiegato Malagò, “il ministro Spadafora ha raccomandato piena condivisione, complicità, veduta di idee da parte sia di interlocutori sportivi, Coni, ma anche Federazioni, enti, territorio ma anche e soprattutto a Sport e Salute, e al Comitato Paralimpico. Bisognerà fare una valida rivisitazione di una serie di situazioni”, ha spiegato Malagò. Nell’odierna seduta di Giunta effettuata in maniera virtuale sono intervenuti anche il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora e il presidente-ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli. “Oggi più che mai – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano – non ci si può permettere di distogliere energie e anche risorse che non ci potranno essere per tutti, di progetti che vanno in contrasto l’uno con l’altro. Bisognerà fare una valida rivisitazione anche nell’ambito del 2020. Bach è stato chiarissimo, bisognerà che tutti quanti rinunciamo a qualcosa: a cascata potrebbero, un domani, esserci ripercussioni. Per la stragrande delle Federazioni internazionali ci sarà un grosso problema, ci saranno difficoltà a seguito dei finanziamenti del Comitato Olimpico Internazionale”.

“Siamo in emergenza e visto che le risorse non potranno esserci per tutto e per tutti, si dive pensare a qualcosa di alternativo. Ritengo di buona logica che anziché chiedere soldi, si chiedano cose che prima non si era riusciti ad ottenere, come il marketing con le agenzie di scommesse”, spiega Malagò. “Ero già totalmente contrario a tutto questo – ha specificato alla videoconferenza seguita alla Giunta di oggi – era una forma di un indebolimento delle nostre squadre e di molti nostri impianti che perdono anche la possibilità della titolazione”. Ora bisognerà convincere Di Maio.

Intanto con le Olimpiadi rinviate di un anno, tra i tanti quesiti che il mondo dello sport deve affrontare c’è anche il rinnovo delle cariche sportive, che va di pari passo col quadriennio olimpico ma è fissato in quattro anni da una nuova legge. “Io sono completamente laico”, ha detto Malagò che ha intenzione di ricandidarsi per il suo terzo e ultimo mandato. “Non sono interessato a tifare da una parte o dall’altra – ha spiegato -. Sentirò cosa avrà da dire il Cio e il governo che ha emanato una legge. Non ho alcun tipo di barometro”. Sarà comunque una cosa che “dovrà decidere il mondo dello sport sentite anche le autorità governative”. “Oggi se ne è parlato in un modo celere – chiarisce – siamo nel campo dell’inimmaginabile al di là degli statuti. Non era mai successo che un’Olimpiade fosse spostata di un anno. Paradossalmente se fossero state cancellate non avremmo avuto problemi. È un argomento estremamente fresco, è un tema all’ordine del giorno. Siamo comunque in buona compagnia, oltre agli altri 205 comitati del mondo, ci sono anche tutte le Federazioni internazionali e anche lo stesso Cio. A breve qualche chiarimento ci sarà e credo verrà fissata anche una sessione straordinaria del Cio. Capisco che il dibattito è molto importante – conclude Malagò – ma mi sorprende che per qualcuno questa sembrasse la cosa più prioritaria rispetto a quello che accade lì fuori. Daremo indicazioni molto chiare, ma ora la cosa non mi entusiasma”.

Infine Malagò ha spiegato che ” Spadafora ha voluto sottolineare in Giunta il suo preciso impegno sulla legge delega sullo sport: tutti i decreti attuativi saranno oggetto di un unico decreto del Governo che dovrà arrivare entro e non oltre il mese di luglio. Spadafora ha ribadito il suo impegno sulla legge delega, in cui verranno chiarite le problematiche sospese che tanto preoccupano Cio e Coni. E non ci sarà alcuna richiesta di proroga”. Infine, un passaggio sulla legge olimpica per Milano-Cortina 2026: “Il ministro ha spiegato che è in approvazione e sta seguendo il normale iter parlamentare”.