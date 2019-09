“Sono stupito. Ho cercato di interpretare nella giornata di oggi le parole dell’onorevole Alessandro Di Battista. Sinceramente non lo capisco, perché le persone che lui ha citato prima di me, sono: grandi industriali, grandi imprenditori, proprietari di gruppi coinvolti in vari settori dell’economia. Mentre io non ho nulla a che fare con questo contesto: sono una persona che è stata eletta, per esattezza, da 12 milioni di italiani. Tutte persone tesserate e affiliate a livello fisico e a livello di associazioni sportive nel nostro Paese. Per cui io devo rispondere a chi mi ha eletto”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, a ‘Stasera Italia’, su Retequattro, in risposta ad Alessandro Di Battista che l’aveva catalogato tra i “poteri forti” in Italia.

