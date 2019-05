CHI NON ha mai avuto un attacco dialzi la mano. Secondo le statistiche sarebbero solo 2 su 10 a farlo. E se la fascia di età più colpita dalle cefalee è quella fra i 18 e i 65 anni, i giovani non vengono di certo risparmiati – ne soffre il 40% – e neanche i più piccoli visto che il 10% dei bambini soffre addirittura di emicrania, la forma più grave di mal di testa. “Laè diffusa e soprattutto va considerata una vera patologia e non una serie di crisi di frequenza e durata variabile”, afferma Elio Clemente Agostoni, presidente dell’Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (Anircef).

“E’ vero che quando ci sono le crisi i sintomi sono più gravi e invalidanti, ma anche nel tempo che intercorre fra un attacco e un altro i pazienti non riescono a vivere serenamente per la costante paura che arrivi”. Tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha identificato l’emicrania come la malattia che causa maggiore disabilità nella fascia di età fra i 20 e i 50 anni, in particolar modo alle donne che ne sono colpite tre volte più degli uomini da questa malattia. Per favorire la conoscenza dei diversi tipi di cefalea e invitare chi ne soffre a parlare con gli specialisti si svolge l’11 maggio la XI Giornata nazionale del mal di testa che quest’anno vede riunite tutte e tre le società scientifiche che si occupano della patologia: la Società Italiana di Neurologia (Sin), la Società Italiana per lo studio delle cefalee (Sisc) e l’Anicerf. “A seguire, dal 13 al 17 maggio, i principali centri specializzati sparsi su tutto il territorio nazionale, organizzeranno Open day per permettere di incontrare gli esperti e ricevere informazioni su come affrontare il mal di testa, come diagnosticarlo e curarlo”, spiega Gianluigi Mancardi, presidente della Sin. Il calendario delle iniziative è consultabile sui siti delle società scientifiche.

I mal di testa sono tanti

Le cefalea più diffusa è quella di tipo tensivo, caratterizzata da un dolore di tipo costrittivo e dalla sensazione di avere un cerchio alla testa. Può essere classificata a partire dalla sua periodicità: infrequente, quella che tutti abbiamo sperimentato almeno una volta nella vita; frequente, quando ci sono crisi ripetute; e cronica, definita tale quando il dolore è presente per più di 15 giorni al mese da più di 3 mesi. Meno diffusa ma più invalidante è invece l’emicrania, in cui il dolore pulsante colpisce di solito solo metà del capo o del volto. Infine, la cefalea a grappolo, la forma più rara ma dall’impatto molto forte: il dolore è lancinante e coinvolge l’area dell’occhio e dello zigomo. “In ogni caso per la diagnosi, che deve essere accurata e precisa, bisogna rivolgersi a uno dei Centri Cefalea, presenti nei principali ospedali italiani”, sottolinea Mancardi. “E’ importante infatti assicurarsi che il mal di testa non sia un sintomo secondario di altra malattia, per esempio disturbi vascolari, tumori, infezioni, ipertensione, tanto per citarne alcune, o che sia causato da abuso di sostanze o da eventi traumatici”.



Le novità in campo terapeutico

Una volta ottenuta la diagnosi le cure ci sono: all’armamentario composto da antidolorifici e triptani, si aggiungono ora anche gli anticorpi monoclonali che agiscono su una sostanza prodotta da alcuni neuroni coinvolti nel processo che porta all’infiammazione neurogenica e quindi all’amplificazione degli stimoli dolorosi. “Il target di questi nuovi farmaci si chiama Cgrp (calcitonin gene related peptide) e bloccandolo si riesce a diminuire la frequenza delle crisi”, spiega Pierangelo Geppetti, presidente della Sics. “Nei prossimi mesi ne avremo tre diversi a disposizione, ma nel giro di pochi anni arriveranno anche farmaci di sintesi che colpiscono sempre lo stesso bersaglio”. Sebbene circa la metà dei pazienti coinvolti nelle sperimentazioni rispondano agli anticorpi monoclonali, infatti, c’è ancora un 25% che non ottiene alcun miglioramento. “Evidentemente – conclude Geppetti – i meccanismi coinvolti nello sviluppo del dolore devono essere diversi e non solo quello che coinvolge Cgrp. C’è ancora quindi da studiare ma i risultati ottenuti sono davvero importanti, soprattutto per i pazienti che finalmente hanno a disposizione una cura specifica”.