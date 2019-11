Mahmood ha conquistato il Best Italian Act agli MTV European Music Award 2019, superando Elettra Lamborghini, Coez, Elodie e Salmo.

La cerimonia degli MTV European Music Award 2019 è in programma la sera del 3 novembre a Siviglia, ma già dalla mattina sappiamo chi ha conquistato il Best Italian Act, il premio riservato al miglior artista del nostro paese. Ovviamente, il vincitore è Mahmood.

Un trionfo straordinario che rende ancora più magico il 2019 del cantautore milanese, quest’anno vincitore a Sanremo e secondo classificato all’Eurovision Song Contest.

MTV Ema 2019: Mahmood Best Italian Act

Mahmood ha conquistato il titolo di Best Italian Act grazie alle votazioni del pubblico, che lo ha preferito a Coez, Elodie, Elettra Lamborghini e Salmo. Una competizione che obiettivamente non aveva storia. Nonostante la buona annata degli altri quattro, infatti, nessuno si è nemmeno lontanamente avvicinato ai risultati raggiunti da Alessandro nel 2019.

Mai premio fu dunque più meritato, e stavolta in pochi avranno da ridire. D’altronde, un artista capace di portare un brano vincitore di Sanremo in cima alle classifiche di mezza Europa con oltre 100 milioni di stream non può che ricevere un grande applauso da tutti noi.

MTV Ema 2019: i performer

La serata di Siviglia sarà condotta dalla cantante e attrice americana Becky G e vedrà alternarsi sul palco grandi nomi della musica internazionale come Dua Lipa, Halsey, Niall Horan, Rosalia, Akon e Ava Max.

Liam Gallagher riceverà il premio Rock Icon Award, istituito proprio in qeusto 2019 per celebrare la carriera delle grandi icone del rock. Gli altri riconoscimenti se li contendono Ariana Grande, con 7 nomination, Lil Nas X, Billie Eilish e Shawn Mendes con 6, J Balvin con 5, e poi ancora Lizzo, Taylor Swift, Rosalia e Camila Cabello con 4.



