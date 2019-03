La scorsa settimana il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto di Mahmood che litiga per strada con quello che pare sia il fidanzato. Adesso Ivan Rota su Dagospia ha svelato il presunto motivo dell’accesa discussione. Stando a quello che si legge sul noto sito di attualità, pare che Lorenzo abbia trovato dei messaggi affettuosi sul cellulare di Alessandro (forse scritti da un collega di Mahmood).

“Come abbiamo visto in un servizio fotografico pubblicato sul settimanale Diva e Donna, ci sarebbero già attriti tra il cantante Mahmood e il suo amico Lorenzo Tobia Marcucci: i due sono stati pizzicati mentre litigavano per strada. Il motivo della discussione pare c’entri con il cellulare del cantante. Si parla di possibili messaggi affettuosi rivolti al vincitore del Festival di Sanremo da parte di un’altra persona, e questo avrebbe dato fastidio a Marcucci. E i messaggi in questione pare siano stati mandati a Mahmood da un collega.”