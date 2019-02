Matteo Salvini ha scritto a Mahmood per congratularsi con lui per la vittoria al Festival di Sanremo. E’ successo davvero.

Il Ministro degli Interni, dopo aver scritto questo tweet sgrammaticato a pochi minuti dalla vittoria:

Intervistato da La Stampa aveva dichiarato di aver chiamato il cantante:

“Mi sono fatto dare il suo numero di telefono e l’ho chiamato. È un ragazzo di vent’anni, comincia adesso, mi sono informato sul suo percorso artistico e gli ho voluto dire direttamente che si deve godere la vittoria e che sono felice per lui. Mi è dispiaciuto per la polemica e le offese che ha subito. Penso che questo ragazzo, per il quale mi sono sentito in torto tanto da chiamarlo sia stato usato dalla sinistra, ci sta. Chi mi conosce potrebbe osservare un rispettoso silenzio. È un ragazzo italiano che suo malgrado è stato eletto a simbolo dell’integrazione. Ma lui non si deve integrare, è nato a Milano. Lo hanno messo al centro di una storia che non gli appartiene”.