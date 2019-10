Ogni anno nel mondo c’è sempre qualche giornalista che scambia un’imitazione realizzata a Tale e Quale Show per il cantante ‘imitato’ e quest’anno è successo ben due volte.

Il primo a cadere nell’inganno è stato un giornalista americano, Gary Trock, che su The Blast (poi ripreso su Yahoo), ha scambiato Lidia Schillaci per Lady Gaga.

Mi sento male https://t.co/XYK02PN8Fg — Ora Glaciale (@ale_223) October 7, 2019

Mentre il secondo è stato Matteo Pucciarelli che su Repubblica, in un articolo che parlava delle candidature all’Ambrogino d’Oro, ha scambiato Francesco Monte per Mahmood.

Troppo trash per essere vero.