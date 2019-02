La classifica dei singoli in Italia: Mahmood resta primo davanti a Ultimo e Irama.

Un’altra settimana è passata, ma Soldi continua a essere la canzone più ascoltata in Italia. Mahmood e la sua hit vincitrice a Sanremo continuano a segnare record su record, conqusitando tutto e tutti in un’ascesa che sembra inarrestabile.

Prosegue l’effetto-Festival sulla top ten dei singoli: dei brani dell’Ariston sono ancora 7 quelli che resistono nei primi 10 posti.

Classifica singoli in Italia: Mahmood resta primo

Terza settimana in classifica e primo posto confermato per Soldi di Mahmood. Seguono I tuoi particolari di Ultimo e La ragazza con il cuore di latta di Irama. Guadagna quattro posti e si posiziona ai piedi del podio Sweet But Psycho di Ava Max.

In salita anche Per un milione dei Boomdabash, al quinto posto, mentre al sesto si posizona Calma di Pedro Capò feat. Farruko. Settimo Coez con È sempre bello, poi è ancora Sanremo: ottava Rolls Royce di Achille Lauro, nona Senza farlo apposta di Federica Carta e Shade e decima Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè.

Interessante notare come si sia creata però una frattura tra queste canzoni di Sanremo e le altre. Fuori dalla top ten troviamo subito Enrico Nigiotti e la sua Nonno Hollywood. Le altre sono molto più giù: 37esima Arisa, 38esimo Ghemon, 41esimo Simone Cristicchi, 44esimi Il Volo, 49esimo Daniele Silvestri. Gli altri sono tutti fuori dalla top 50.

Classifica degli album in Italia: risale Ultimo

E tra gli album? Va segnalato qui il salto in avanti di Ultimo che, con il suo Peter Pan, si riprende la testa della classifica. Scivola al secondo posto Irama mentre al terzo troviamo una new entry: Popcorn di Federica Carta.

Da segnalare un nuovo ingresso in top ten: al sesto posto c’è Avril Lavigne con il suo ultimo lavoro, Head Above Water. Non si segnalano altri sconvolgimenti, ma questa è una settimana di passaggio. Sarà molto più interessante valutare la prossima, quando entrerà in campo anche l’album Gioventù bruciata di Mahmood. Riuscirà a prendersi la testa anche di questa classifica?

