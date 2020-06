La privacy per una celebrità è essenziale se non vuole vivere con i paparazzi ed i fan giornalmente appostati sotto casa e Mahmood lo sa bene dato che ieri ha pubblicato – e poi rimosso – una storia caricata per errore in cui era ben visibile il proprio indirizzo di residenza.

Il tutto è avvenuto durante il classico unboxing che gli influencer e le celebrità fanno quando gli spediscono un pacco regalo e/o promozionale, ma il caso ha voluto che nel momento dello spacchettamento fosse ben visibile un cartellino con sopra scritto le generalità e l’indirizzo di Mahmood.

Il video è stato online circa un quarto d’ora e non appena il cantante si è accorto della gaffe lo ha rimosso e ne ha caricato un altro.

Ecco il video nuovo senza indirizzo visibile:

