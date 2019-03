Classifica album in Italia: Mahmood al primo posto batte Il Volo e Ultimo. In risalita anche Lady Gaga con la soundtrack di A Star is Born.

Mahmood conquista anche il tassello mancante per decretarne il successo assoluto: il suo album Gioventù bruciata è al primo posto nella classifica FIMI.

Per il Long Playing del vincitore di Sanremo era grandissima l’attesa. Dopo la kermesse, infatti, il suo EP, intitolato a sua volta Gioventù bruciata, era sì entrato in top ten, ma senza mai superare il sesto posto. La curiosità era dunque tutta incentrata sul full length, uscito il 22 febbraio. In molti si chiedevano se sarebbe riuscito nell’impresa di superare i rivali sanremesi, Ultimo e Irama su tutti. La risposta alla fine è stata affermativa.

Classifica album in Italia: Mahmood primo

L’edizione integrale dell’album di debutto di Mahmood, Gioventù bruciata, si è piazzata subito al primo posto, scalzando Ultimo, che era tornato in vetta con Peter Pan nell’ottava settimana del 2019 a oltre un anno dalla pubblicazione.

Il cantautore romano scivola sul gradino più basso del podio, superato da un’altra new entry: Musica de Il Volo. Si completa così il terzetto che ha dominato il Festival di Sanremo 2019, anche se con un ordine parzialmente invertito. Sempre in tema Sanremo, va segnalato l’arretramento di Irama, che passa dal secondo al nono posto.

Fonte foto: https://www.facebook.com/MahmoodWorld/

Classifica album FIMI: debutto positivo per i Dream Theater

E il resto della classifica? Debutto più che positivo per i padrini del progressive metal, i Dream Theater, che piazzano al quarto posto il loro ultimo lavoro, Distance Over Time. Quinta, in risalita di nove posizioni, Lady Gaga con la soundtrack di A Star is Born.

Perde due posti Salmo con Playlist, al sesto posto, mentre Pianeti di Ultimo rimane stabile al settimo. Da segnalare il ritorno in top ten di due album dei Queen: la Platinum Collection, all’ottavo posto, e la soundtrack di Bohemian Rhapsody, al decimo.

Di seguito il video di Bohemian Rhapsody dei Queen:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/MahmoodWorld/