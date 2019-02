Oltre ad aver parlato del suo (non) rapporto con Ultimo, Mahmood ieri sera durante l’intervista con Peter Gomez ha svelato come mai non ha voluto rivelare il suo orientamento sessuale.

“Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay? Semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay. Nessuna distinzione di questo tipo. Nella domanda c’è già una distinzione, quando in realtà non c’è differenza. […] Sono felice e sono fidanzato”.

Liberissimo di non voler parlare del/la fidanzato/a o del suo orientamento sessuale, così come di decidere come, quando e se farà coming out (nel caso sia gay come qualcuno sostiene).

Se non altro questa volta si è risparmiato quel commento davvero poco rispettoso sui coming out, che lui ha bollato come dei “passi indietro”.

Mahmood ha anche parlato della sua breve esperienza ad X Factor nella squadra di Super Simo.

“L’esperienza con Simona Ventura ad X Factor? Diciamo che è stata un’esperienza strana. Io all’epoca non scrivevo ancora canzoni, mi piaceva tanto cantare. Quindi ho voluto provare a partecipare, ma sono durato poco. La mia è stata una toccata e fuga, ma è stata una bella esperienza. Però non ho costruito tanto a livello artistico in quel momento. Se è giusto che sono stato eliminato? Non spetta a me dirlo, ma forse ad oggi potrebbe sembrare che fosse stata un’eliminazione ingiusta. Chi ha votato contro di me in quella puntata? Arisa. Quello era l’anno del famoso ‘Sei falsa Simona ca**o!”

Anche bravo, snoah, molto sdi be de Ale…Alessandro ha seguito il motto di Simona.



– Perché non ha risposto alla domanda se era gay?#Mahmood “Mi dà fastidio la domanda. Non credo nelle distinzioni e nella domanda c’è già una distinzione, quando in realtà non dovrebbe esserci” #LaConfessione — Andrea Conti (@IlContiAndrea) 22 febbraio 2019