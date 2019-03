La vita sentimentale di Mahmood continua a tener banco sui settimanali di gossip e dopo averlo visto felice e sereno al ristorante al fianco del presunto compagno Lorenzo Tobia Marcuzzi, questa settimana è stato immortalato dai paparazzi di Diva & Donna che lo hanno beccato a litigare, proprio con Lorenzo.

Nelle foto incriminate il cantante appare visibilmente arrabbiato, mentre Lorenzo (che tiene lo smartphone in mano come se volesse fargli vedere qualcosa) è turbato e poco dopo -dall’espressione assunta – sembra si sia messo addirittura a piangere.

Cosa abbia scaturito questa discussione, ovviamente, nessuno lo sa.

E prima che qualcuno dica “chissenefrega lasciatelo vivere l’amore non ha etichette“, ricordo che se Ultimo avesse vinto il Festival di Sanremo e un mese dopo si fosse messo a litigare con la fidanzata per strada, le foto sarebbero finite comunque su Diva & Donna.

Pretendere un trattamento diverso o “speciale” per Mahmood solo perché litiga con un ragazzo e non una ragazza è la vera discriminazione.

Mahmood e Lorenzo, una settimana fa i baci sul settimanale Chi