Che il livello di inglese di Mahmood fosse più o meno come il mio e quello di Emma Marrone (come dimenticare ‘Ai op‘) lo sapevamo già e il cantante l’ha confermato in una recente intervista.

Il giornalista inglese ha chiesto al vincitore di Sanremo come si conclude un video in italiano e Mahmood ha risposto: “Saying Hello… em… non ho capito un caz… Ah Goodbye, ma lo sapevo“.

“non ho capito un cazzo”, il ritorno:pic.twitter.com/aaRW1O9NcE — aras ⍟ VOTE #22 🇮🇹 | 🇫🇷🇪🇸 (@biondosfan) 16 maggio 2019

Ma il meglio di sé Mahmood l’ha dato in un’intervista con un giornalista spagnolo. In questo caso Alessandro è passato dall’inglese allo spagnolo ed ha chiuso con uno spagnitaliano: “Mi cabeza està… ciao“.

Adorabile.

mi cabeza esta.. CIAOpic.twitter.com/rnJ7eiGUfr — aras ⍟ VOTE #22 🇮🇹 | 🇫🇷🇪🇸 (@biondosfan) 17 maggio 2019

l’intervista di mahmood in spagnolo e quel “mi cabeza está… ciao” che dire, lo amo — lucia (@taraxacumoff) 17 maggio 2019

Mahmood che durante l’intervista parla facendo un mix tra spagnolo, italiano e inglese.#Eurovision #escita pic.twitter.com/CCtTW5UzZx — SILVIA 🦋 (@theirsuccesses) 17 maggio 2019