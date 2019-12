Il video di Soldi di Mahmood è il più visto su YouTube in Italia nel 2019: ecco la top ten della classifica, pubblicata da Vevo.

Nuovo primato per Mahmood. Il cantante milanese vincitore del Festival di Sanremo 2019 ha conquistato un’altra classifica, forse più scontata, visti i dati degli scorsi mesi. Il video della sua super hit, Soldi, è la più vista su YouTube in questo anno solare.

Andiamo a scoprire la top ten, pubblicata come ogni anno da Vevo. Una classifica in cui, più che Mahmood, spiccano i risultati di Mr. Ketra, che ha messo lo ‘zampino’ in molte delle canzoni più viste e ascoltate dell’anno.

Soldi di Mahmood è il video più visto in Italia nel 2019

Al primo posto della graduatoria, come pronosticabile, c’è Soldi di Mahmood. La canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2019 è stata la protagonista assoluta di questo anno solare, riuscendo a conquistarsi un posto d’onore anche nelle classifiche del resto d’Europa. Anche per questo ha racimolato 100 milioni di views.

Ma quello che spicca ancora di più è il totale dei clic raggiunti da canzoni che vantano la firma, almeno parziale, di Mr. Ketra. Il noto producer, membro dei Boomdabash e del duo Takagi e Ketra, è protagonista la secondo posto con Per un milione (Boomdabash), al terzo posto con Jambo (Takagi e Ketra), al quarto con Mambo salentino (Boomdabash), al quinto con Margarita (Takagi e Ketra), al sesto con Ostia Lido (Takagi e Ketra). Il tutto per oltre 300 milioni di views.



La classifica dei video più visti in Italia nel 2019

Entriamo nel dettaglio della classifica. Dietro ai 100 milioni di views di Mahmood troviamo i 71 dei Boomdabash con Per un milione, altra hit sanremese, seguita dai 69 milioni di Jambo di Takagi e Ketra con Omi e Giusy Ferreri.

Al quarto posto ancora i Boomdabash con Mambo salentino insieme ad Alessandra Amoroso (66 milioni), al quinto posto Margarita di Elodie e Marracash (57 milioni), al sesto posto Ostia Lido di J-Ax (54 milioni), al settimo posto Calipso di Charlie Charles con Dardust, Fabri Fibra, Mahmood e Sfera Ebbasta (49 milioni).

Ottavo posto per Coez con È sempre bello (43 milioni), nono posto per Baby K con Playa (38 milioni). Chiude la top ten ancora una volta Mahmood con Barrio (33 milioni).

Di seguito il video di Soldi:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/MahmoodWorld/