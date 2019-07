Sembrerebbe finita la storia d’amore fra Mahmood ed il toscano Lorenzo, immortalati mesi fa a litigare per strada dal settimanale Diva e Donna. All’apoca dei fatti fu Dagospia a svelare il motivo del loro scontro:

“Come abbiamo visto in un servizio fotografico pubblicato sul settimanale Diva e Donna, ci sarebbero già attriti tra il cantante Mahmood e il suo amico Lorenzo Tobia Marcucci: i due sono stati pizzicati mentre litigavano per strada. Il motivo della discussione pare c’entri con il cellulare del cantante. Si parla di possibili messaggi affettuosi rivolti al vincitore del Festival di Sanremo da parte di un’altra persona, e questo avrebbe dato fastidio a Marcucci. E i messaggi in questione pare siano stati mandati a Mahmood da un collega.”

Da quella discussa paparazzata, infatti, Mahmood e Lorenzo non sono stati più pizzicati insieme dai media e solo nell’ultimo numero del settimanale Chi si vocifera di un nuovo amore del cantante. Chi è il fortunato? Sarebbe Dario Faini, meglio noto come Dardust, produttore di pezzi noti del repertorio di Mahmood come appunto Soldi, con cui ha trionfato al Festival di Sanremo qualche mese fa.

I due sono stati immortalati dai paparazzi in due occasioni: nella prima li vediamo abbracciati sul balcone e nella seconda in spiaggia, con Dario intento a mettere della protezione solare sulla schiena di Alessandro. Gesti (a quanto pare amichevoli) scambiati dal titolista di Chi come sentimentali, dato che ha scritto “Estate d’amore con Dario“.

Il servizio è stato notato da Mahmood che su Instagram ha commentato con una emoji sconsolata ed altre che ridono. Insomma: non è vero niente.