Questa settimana Chi e Oggi hanno pubblicato degli articoli sulla vita sentimentale di Mahmood e Marco Mengoni.

Da quel momento si è scatenato il caos. Ma se quando i settimanali scandagliano le vite di Emma, Irama, Ultimo, Gabbani o Renga nessuno dice niente, in questi due casi le frasi più ricorrenti sono state: “Ma chi se ne frega?!?!?!’11111!! Lasciateli in pace!1111! L’importante è la musica!1!!11 Ognuno ama chi vuole!1111”

Lasciando stare le polemiche sterili, oggi Alberto Dandolo su Dagospia ha confermato che a Milano ci sono questi rumor sui due cantanti.

Amore riservato, segreto, nascosto o famoso, in ogni caso auguro il meglio a Marco e Alessandro!

Non capisco cosa vi scandalizziate a fare per le foto di mahmood col possibile fidanzato. Raga è famoso ormai, non è che ce l’hanno con lui perché è stronzo, i paparazzi campano di questo e non hanno mai avuto troppo rispetto di niente e nessuno così come i giornalisti

— Lidią (@ciaolavigne) 7 marzo 2019