Mahmood è felicemente fidanzato e dato che in merito alla sua situazione sentimentale non ha voluto aggiungere altro, non sappiamo se è innamorato di un uomo o di una donna. Quando qualcuno gli ha chiesto informazioni sul suo orientamento sessuale, infatti, non ha mai risposto.

“Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay? Semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay. Nessuna distinzione di questo tipo. Nella domanda c’è già una distinzione, quando in realtà non c’è differenza. […] Sono felice e sono fidanzato”.

E ancora:

“Io non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o di un altro. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione”.

E dato che la sua è una generazione che non rivela differenze fra etero e gay, ogni volta che i paparazzi lo beccheranno a cena con qualcuno scruteranno ogni minimo segnale per scoprire chi è la fortunata o il fortunato che potrebbe essere la sua dolce metà.

Il primo a passare sotto la lente d’ingrandimento è stato un ragazzo immortalato dai fotografi di Chi che hanno specificato come fosse particolarmente affettuoso nei confronti del cantante, nonostante fossero presenti ad una cena di gruppo.